Javier Mascherano confirmó el regreso de Lionel Messi

Javier Mascherano, DT del Inter Miami, confirmó el retorno de Lionel Messi quien se recuperó de una lesión muscular

15 de agosto 2025 · 14:49hs
Javier Mascherano confirmó que Messi será convocado para el partido de este sábado ante Los Ángeles Galaxy.

Javier Mascherano confirmó que Messi será convocado para el partido de este sábado ante Los Ángeles Galaxy.

En el agónico empate y triunfo por penales de Inter Miami ante el Necaxa de Fernando Gago por la Leagues Cup, Lionel Messi debió salir reemplazado en los primeros minutos por una lesión muscular que le obligó a perderse la victoria ante Pumas por 3-1 por el mismo certamen y la dura derrota 4-1 en el clásico ante Orlando City por la Major League Soccer. Este sábado, las Garzas tendrá un nuevo compromiso y su DT Javier Mascherano confirmó que La Pulga volverá a ser convocado.

Mascherano confirmó el retorno de Messi

"Leo (Messi) está bien, de hecho ya ha hecho desde el miércoles entrenamientos con el equipo. Más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana", indicó Javier Mascherano, director técnico del equipo, en rueda de prensa de cara al choque contra Los Ángeles Galaxy del sábado a las 20.30 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Además, confirmó que Rodrigo De Paul volverá a los entrenamientos tras un problema con la visa. "Rodrigo se suma hoy, el tema de que necesitaba salir del país por el tema de la visa, se demoró un poco más de lo previsto el trámite pero hoy se suma. En la convocatoria va a estar", aseveró.

Por otro lado, se refirió a la salida de Federico Redondo al Elche de España. "Le planteó al club que veía con buenos ojos poder salir. Se dio todo muy rápido. El domingo sabía que podía pasar, ya estaba bastante avanzado. Son profesionales, nos ha pasado con David Martínez, que lo utilicé hasta último momento. Está claro que lo de Fede (Redondo) durante la semana pasada ya estaba en negociaciones con Elche", aseguró.

