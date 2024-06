Joaquín Ludueña sumó experiencia en el golf europeo

Joaquín Ludueña viene de consagrarse por segundo año consecutivo como el ganador del ranking argentino de Aficionados y está tercero entre los argentinos en el Ranking Mundial. Schönbaum, cuarto en el mismo ordenamiento, fue el ganador de la Copa La Prensa en enero en el marco del Abierto del Sur. La gira por Europa continúa con The Amateur, a jugarse a partir del 17 en Irlanda, donde Ludueña será parte del field.

Más detalles del St. Andrews Links Trophy

Tras la primera ronda, llevada a cabo en la cancha nueva, Ludueña registró 77 golpes, dos menos que Schönbaum (h). Seb Cave de Inglaterra fue el ganador del torneo. El deportista local, oirundo del condado de The Derbyshire, lideró desde la primera ronda y selló la victoria con un total de seis bajo par en sus 72 hoyos para mantener a raya a su compatriota Harley Smith y al escocés Calum Scott, que terminó empatado en segundo lugar y dos golpes detrás de Cave.

image.png El golfista del Jockey Club de Santa Fe, ahora continuará en Irlanda su periplo por Europa.

Desde su nacimiento en 1989, el St Andrews Links Trophy atrae la atención de los mejores Aficionados de todo el mundo, mucho de los cuáles han continuado sus carreras como Profesionales en los circuitos más importantes del mundo, como el PGA TOUR y el DP World Tour (European Tour). El World Amateur Golf Rankings (WAGR) ranquea a este certamen como uno de los más fuertes en el calendario. Se juega en el New Course y Old Course de St Andrews.