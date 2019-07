Jockey y Old Resian son finalistas del TRL

Old Resian y Jockey Club jugarán el próximo domingo 21 de julio la final del Torneo Regional del Litoral “20º Aniversario TRL” en Grantfield. Ambos equipos lograron el pase a la definición tras imponerse a Gimnasia y Duendes, respectivamente.

En un estadio colmado, con más de 5000 personas, la jornada de sábado, fue una verdadera fiesta del rugby de la región. Con dos partidos que mantuvieron en vilos a las parcialidades hasta el último momento, se vivió una jornada a pura emoción.

Por primera vez en la historia del Litoral jugará la final en el predio de Grantfield. Ambos equipos de Fisherton definirán el máximo exponente del torneo este domingo a las 16. De antesala de enfrentan Gimnasia y Duendes para definir el 3º y 4º puesto de cara al inicio del Torneo del Interior. Además, ese fin de semana se termina de establecer los clasificados 5º y 6º, que serán los otros dos clubes que completen las plazas del Regional para el certamen nacional.

Vale puntualizar que después de una década, el múltiple campeón verdinegro estará ausente en la definición, y la otra cuestión es que por primera vez la final se jugará en el predio de Grantfield, de Mendoza y Wilde, en el sur provincial.

En el caso del Jockey de Rosario irá en busca del tercer título, ya que logró ganarlo en 2001 y en 2007, y para Old Resian la oportunidad de hacerlo por primera vez. Recordemos que el más ganador es Duendes con 12 coronas, Gimnasia y Esgrima y Universitario de Rosario acummulan dos y Santa Fe Rugby una.

Old Resian.jpg Internet

En el derby rosarino entre verdinegros y verdiblancos, las acciones fueron atractivas, con un gran protagonismo de los fowards. Al descanso se fue ganando Duendes por 14 a 13 producto de un try de Randisi, y uno de Denhoff, más dos conversiones de Mateo Escalante. Para el elenco de Fisherton, llegaron por intermedio de un try de Gálvez, más dos penales y una conversión de Ignacio Dogliani.

En el complemento, fue todo palo y palo, con dos penales y una conversión de Dogliani, más un try de Oliveros y otro de Binner. Para el verdinegro, hubo un try de Pedro Imhoff, un ensayo y una conversión de Denhoff, más un goal del Pitu Román Miralles.

En el segundo encuentro, el primer tiempo resultó favorable a Old Resian, quien se fue al descanso ganando por 16 a 3, a partir de tres penales y una conversión de Nazareno Valentini más un ensayo de Ramiro Cárcamo, mientras que el capitán mensana Ramiro Picoto logró sumar un penal.

En el complemento, en un trámite de marcado equilibrio y mucha intensidad, fue Old Resian el que se quedó con el triunfo al haber sido más inteligente y no desesperarse. Para GER hubo un try de Ramiro Guraya y el ingresado Joaquín Horcada, más dos conversiones de Ramiro Picotto, en tanto, la visita sumó a partir de un try de Juan Pérez.