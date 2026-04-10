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Alcaraz aplastó a Bublik y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

El español Carlos Alcaraz, se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo luego del cómodo triunfo que consiguió ante el kazajo Aleksandr Bublik

10 de abril 2026 · 14:43hs
Alcaraz aplastó a Bublik y se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo

El español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se metió en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo luego del cómodo triunfo que consiguió ante el kazajo Aleksandr Bublik. Alcaraz, quien viene de tener flojas actuaciones en los Masters de Indian Wells y Miami, se impuso con un cómodo 6-3 y 6-0, luego de solo una hora y tres minutos de juego.

El encuentro fue prácticamente un monólogo del español, que en ningún momento sintió la presión del kazajo, quien es dueño de un gran talento y que en un buen día puede complicar a cualquier oponente, aunque en polvo de ladrillo tiene serias complicaciones.

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De esta manera, Alcaraz se metió en las semifinales, donde se las verá con el ganador del partido entre el australiano Alex de Miñaur (5°) y el monegasco Valentin Vacherot.

En este Masters de Montecarlo, Alcaraz corre serio riesgo de perder el número 1 del mundo a manos del italiano Jannik Sinner (2°), quien viene de quedarse con los títulos en Indian Wells y Miami y que avanza a paso firme en el Principado.

Alcaraz Masters 1000 de Montecarlo Bublik
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