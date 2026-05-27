Djokovic avanzó a la tercera ronda en Roland Garros tras vencer a Royer

El serbio Novak Djokovic volvió a mostrar toda su jerarquía en Roland Garros y avanzó a la tercera ronda tras superar al francés Valentin Royer en cuatro sets

El serbio Novak Djokovic volvió a mostrar toda su jerarquía en Roland Garros y avanzó a la tercera ronda tras superar al francés Valentin Royer en cuatro sets. El serbio, que persigue el Grand Slam número 25 de su carrera, manejó el partido con experiencia y precisión para imponerse 6-3 y 6-2 en los dos primeros parciales.

Royer reaccionó en el tercero, aprovechó algunos errores y el desgaste físico de Djokovic para quedarse con el tiebreak y extender el encuentro. Sin embargo, el balcánico respondió con autoridad en el cuarto set y selló el triunfo con otro 6-3.

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También avanzó el español Rafael Jódar, una de las revelaciones del torneo. El joven madrileño derrotó al australiano James Duckworth en cuatro sets tras un partido mucho más exigente que su debut.

Jódar dominó claramente el primer parcial por 6-1, perdió el segundo en el desempate y reaccionó con personalidad para quedarse con el tercero por 6-4. En el cuarto, cuando parecía inevitable otro tiebreak, consiguió un quiebre decisivo y cerró el triunfo por 7-5 para avanzar por primera vez a la tercera ronda en París.

Por su parte, Joao Fonseca protagonizó una gran remontada frente al croata Dino Prizmic. El brasileño comenzó dos sets abajo tras caer 6-3 y 6-4, pero elevó notablemente su nivel y cambió la historia del encuentro.

Fonseca se llevó el tercer parcial por 6-3, dominó el cuarto con un contundente 6-1 y completó la remontada con un sólido 6-2 en el quinto set. Gracias a esta victoria, el joven sudamericano enfrentará ahora a Djokovic en uno de los duelos más esperados de la próxima ronda.

Además, Alexander Zverev ratificó su candidatura al título tras derrotar con autoridad al checo Tomas Machac. El alemán controló el partido desde el inicio gracias a la potencia de su servicio y a su agresividad desde el fondo de la cancha.

Zverev ganó los dos primeros sets por 6-4 y 6-2, mientras que Machac terminó condicionado físicamente en el tercero. Sin darle opciones a la sorpresa, el número tres del mundo cerró el triunfo con otro 6-2 y avanzó con comodidad a la tercera ronda, donde enfrentará al francés Quentin Halys.