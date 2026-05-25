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Roland Garros: triunfos de Navone y Ugo Carabelli para avanzar a la segunda ronda

Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli ganaron sus respectivos partidos y se metieron en la segunda ronda de Roland Garros

25 de mayo 2026 · 14:30hs
Roland Garros: triunfos de Navone y Ugo Carabelli para avanzar a la segunda ronda

El argentino Mariano Navone (38°) derrotó este lunes en tres sets al estadounidense Jenson Brooksby (63°) y avanzó a la segunda ronda de Roland Garros. En simultáneo, Camilo Ugo Carabelli (59°) le ganó al norteamericano Emilio Nava (94°).

Dos buenas noticias argentinas en Roland Garros

El oriundo de 9 de Julio venía de sufrir un duro golpe el sábado al perder la final del ATP 250 de Ginebra, Suiza, ante el estadounidense Learner Tien (18°) en tres sets.

Este lunes en un partido que duró dos horas y 36 minutos en la cancha 4 del stade Roland Garros, la raqueta argentina de 25 años superó sin problemas por 6-4, 6-4 y 6-4 al estadounidense Brooskby que venía de disputar su último encuentro el pasado 19 de mayo cuando cayó con el noruego Casper Ruud (16°) en la primera ronda.

Con este triunfo, Navone alcanzó las 15 victorias en el año sobre polvo de ladrillo y, además, avanzó por tercera vez a la segunda ronda del mítico certamen que se disputa en Paris, Francia.

Ahora, en la próxima ronda, enfrentará el miércoles al checo Jakub Mensik (27°) que el domingo derrotó 6-3, 6-2 y 6-4 al francés Titouan Droguet.

Por su parte, Ugo Carabelli enfrentaba al estadounidense Nava tras ser semifinalista en Marrakech y cuartofinalista en Hamburgo y lo derrotó 7-6(10), 6-3 y 6-3 en la cancha 5.

Tras un primer set complejo donde se impuso en un ajustadisimo tie break por 12-10, el tenista bonaerense sacó adelante el partido con sólidez y, en la próxima instancia, enfrentará al ganador del encuentro entre el peruano Ignacio Buse (31°) y el ruso Andrey Rublev (13°).

Roland Garros Mariano Navone Camilo Ugo Carabelli
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