Jornada adversa en el Dakar 2026 para los argentinos

En la exigente etapa 9, última maratón con noche en el desierto y sin asistencia, los argentinos sufrieron retrocesos en las principales categorías del Dakar

13 de enero 2026 · 15:07hs
No fue un martes de buenas noticias para los representantes nacionales en el Rally Dakar 2026. En la exigente etapa 9, última maratón con noche en el desierto y sin asistencia externa, los argentinos sufrieron retrocesos claves en las principales categorías, justo cuando la competencia entra en su tramo decisivo.

Mala jornada para los argentinos en el Dakar

En motos, Luciano Benavides resignó el liderazgo tras una jornada complicada y cayó del primer al tercer puesto de la clasificación general. El salteño de KTM quedó a 7m05 de la cima, ahora en manos del australiano Daniel Sanders, con el estadounidense Ricky Brabec en el medio.

También sobre dos ruedas, pero en Rally 2, la jornada fue de resistencia y continuidad. El neuquino Juan Santiago Rostan finalizó 28° en la etapa y se mantiene 26° en la general, mientras que el riocuartense Leonardo Cola fue 35° en el día y continúa 37° en el acumulado, ambos enfocados en completar una prueba marcada por la dureza del terreno.

El golpe más duro llegó en Challenger para Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. El binomio campeón mundial sufrió problemas con el radiador del Taurus #300 y perdió más de una hora en la especial, lo que los relegó al 28° lugar de la etapa y los dejó a 1h13m23 del líder español Pau Navarro.

Desde el quinto puesto de la general, la pelea por la punta parece cuesta arriba, aunque lograron seguir en competencia gracias a la asistencia solidaria de compañeros en carrera.

La contracara positiva fue el doble podio argentino en la etapa de Challenger: Kevin Benavides, junto a Lisandro Sisterna, terminó segundo, mientras que el pampeano David Zille, navegado por Sebastián Cesana, fue tercero y se mantiene cuarto en la general.

En Side by Side, Manuel Andújar y Andrés Frini cerraron 13° y continúan sextos, mientras que Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron octavos y siguen séptimos en el total.

En las categorías especiales también hubo motivos para destacar. Benjamín Pascual ganó la etapa en Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica Segway y recortó distancia en la general, mientras que Gastón Mattarucco, como navegante de Javier Vélez, continúa en carrera entre los autos históricos.

Este miércoles, desde la madrugada argentina, se disputará la etapa 10 rumbo a Bisha, otro día clave para definir el destino de los argentinos en el desierto.

Dakar desierto Luciano Benavides
