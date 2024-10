Jornada negativa para los equipos santafesinos en el Interior de rugby

rugby torneo del interior crai tala sexta fecha 2.JPG Los Gitanos perdieron frente al elenco cordobés por un contundente 49 a 20.

Los Gitanos cometieron muchos penales, carecieron de la pelota, y también tuvieron algunos errores. Algunos de los ensayos de la visita fue a partir de interceptar pelotas que estaban en poder del local. Históricamente, Tala ha sido un equipo fuerte, con un pack de fuste, pero ahora también ha logrado mantener la pelota viva y que sus backs logren tener protagonismo.

En Fisherton, el cruce entre elencos litoraleños, el cual se jugó en Fisherton, Gimnasia y Esgrima de Rosario sorprendió al Jockey Club y lo superó por 30 a 27, mientras que en el parque 9 de Julio, Tucumán Lawn Tenis derrotó a Urú Curé de Río Cuarto por 34 a 7. Además, en condición de visitante, Los Tordos de Mendoza superó a Los Tarcos en Tucumán por 40 a 28.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Tucumán Lawn Tennis 28, Jockey Club (R) y Los Tordos 18, Tala 15, Gimnasia de Rosario 14, CRAI 8, Los Tarcos 6 y Urú Curé 5. En la próxima fecha jugarán Gimnasia de Rosario con CRAI, Tucumán Lawn Tennis con Los Tordos, Urú Curé con Jockey de Rosario y Tala de Córdoba con Los Tarcos de Tucumán.

rugby torneo del interior crai tala sexta fecha 3.JPG Históricamente Tala fue un equipo muy duro y lo refrendó con la victoria que se llevó de Santa Fe.

En la Zona 2, en barrio Jardín, el muy buen equipo de Jockey de Córdoba le ganó a Santa Fe Rugby por 51 a 16, y Marista de Mendoza a Duendes de Rosario por 42 a 29. En la provincia del Chaco, CURNE de Resistencia doblegó a Universitario de Córdoba por 18 a 17, y Córdoba Athletic superó al Tucumán Rugby 57 a 24. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey de Córdoba 27, Duendes y Córdoba Athletic 20, Marista de Mendoza 19, Santa Fe Rugby y CURNE 10, Tucumán Rc 5 y Universitario de Córdoba 4. En la próxima fecha se medirán Santa Fe Rugby recibirá a CURNE, Duendes a Jockey de Córdoba, Tucumán Rugby a Marista y Universitario de Córdoba con Córdoba Athletic.

En el Torneo del Inteior B

En las semifinales del segundo estamento del Interior 2024, en el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná venció a Old Resian de Rosario por 36 a 21, y La Tablada de Córdoba a Palermo Bajo por 42 a 35. La final está prevista para el 19 de octubre entre La Tablada de Córdoba y Estudiantes de Paraná con localía a definir por sorteo. En cuanto al posicionamiento 2025, en la Tortuguita, Paraná Rowing cayó con Huirapuca de Tucumán 40 a 24, San Martín de Villa María le ganó a Cardenales 37 a 20, Universitario de Mar del Plata a Sporting 37 a 12, y Mar del Plata Club a Banco de Mendoza por 40 a 25.

rugby torneo del interior crai tala sexta fecha 4.JPG El conjunto santafesino volverá a jugar el sábado 19 de visitante frente a GER en Rosario.

Síntesis:

CRAI 20- Tala RC de Córdoba 49

CRAI: José Canuto, Enzo Abraham y Joaquín Lerche; José Dogliani y Mariano Torres; Tomás Schinner, Pablo Ferreyra y José Gálvez; Alejandro Molinas y Facundo Beltramino; Luca Pecce, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Tomás Funes y Franco Radín. Entrenador: Agustín Capobianco. Luego ingresaron: Luciano Simino, Nicolás Miguel, Lautaro Labath, Juan Mufarrege, Manuel Berstein, Martín Barceló y Lautaro Montini.

Tala RC de Córdoba: Julián Escanilla, José Escuti y Ramiro Farías Vivas; Gregorio Hernández y Federico Albrisi; Mateo Cajal, Santiago Vergara y Gastó Garayzabal; Juan Ignacio Pérez Jaime y Facundo Ortiz; Pablo Buteler, Mauricio Kember, Agustín De Vertiz, Valentín Soler Filloy y Mateo Soler. Entrenador: Horacio Ambrosio. Luego ingresaron: Lucas Bredanini, Manuel Arroyo, Tomás Acevedo, Facundo Sahonero, Santiago Wortley, Carlos Quinto Luque, Santino Zangara y Hernán Crespo.

Primer tiempo: 9´ try Pablo Buteler convertido por Facundo Ortiz; 15´ penal Facundo Beltramino, 19´ try Santiago Vergara convertido por Ortiz, 26´ try Agustín De Vertiz convertido por Ortiz, 30´ penal Facundo Beltramino.

Segundo tiempo: 3´ try Pablo Buteler convertido por Ortiz, 7´ try Tomás Schinner convertido por Facundo Beltramino, 20´ try Valentín Soler convertido por Ortiz, 29´ try Manuel Arroyo convertido por Ortiz, 38´ try Facundo Sahonero Rahal convertido por Ortiz y 39´ try Juan Mufarrege convertido por Agustín Giménez.

Amarillas: Pablo Ferreyra (CRAI), Julián Escanilla y José Escuti (T).

Referee: Jeremías Volante (Unión de Rugby de Salta)

Cancha: CRAI (Santa Fe)