Juan Fernández integrará la selección Sub 20 de waterpolo en Bucarest

El jugador de Regatas de Santa Fe, Juan Fernández, representará a Argentina en el Mundial Sub 20 de waterpolo a disputarse en Rumania

Juan Fernández, destacado jugador de waterpolo de Regatas de Santa Fe, fue convocado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos para integrar la selección Argentina Sub 20 que viajará a Bucarest, Rumania, a disputar el Mundial de la categoría que se desarrollará en junio venidero. El waterpolista lagunero viene de jugar el año pasado el Panamericano en Indianápolis, ganaron la medalla de bronce y lograron la clasificación al mundial.

El jugador de waterpolo de Regatas de Santa Fe afirmó que "nosotros venimos trabajando, individualmente desde febrero, que fue cuando arrancamos la pretemporada, en mi caso acá en Regatas, y con concentraciones venimos desde principio de marzo que nos venimos juntando en Buenos Aires. Las concentraciones son en Rosario o en el Cenard, a trabajar con 30 jugadores, más el cuerpo técnico".

image.png El jugador lagunero integra la lista de la selección Sub 20 que jugará el Mundial de la categoría en Bucarest.

"Cada vez que se acerca la fecha del torneo van acortando la lista, se arranca con un grupo de veinticinco o treinta jugadores, pasan a dieciocho jugadores, y después terminan dando una lista de trece, que fue la que se conoció en estos días. La preparación continúa, aunque estamos a pocos días del torneo, con lo cual apuntamos a no aflojar la marcha, al contrario, seguir entrenando mucho, cada uno por su cuenta, pero una última concentración el próximo fin de semana en Buenos Aires" destacó el destacado jugador lagunero.

En el mismo sentido agregó que "posteriormente, previo al viaje, vamos a tener dos días de concentración en Buenos Aires, para pulir algunas cuestiones, pero ya después viajaremos a Rumania con todo el equipo. Cerca del 8 de junio estaremos viajano a Bucarest, el entrenador es Fernando Arregui de Gimnasia de Rosario, y en mi caso soy el único jugador de Santa Fe".

Sobre los rivales que deberán enfrentar en Bucarest, Juan indicó que "es un torneo en el cual hay dos partes, dos zonas de ocho, y cuatro zonas de tres equipos cada una, a nosotros nos tocó en el grupo de tres. Estamos con Irán y Australia, obviamente que no jugamos nunca contra ellos, por lo que no sabemos bien con que nos vamos a encontrar. Sabemos que Australia siempre se destaca en waterpolo, pero Irán, no tanto quizás, está en un nivel un poco más bajo, pero son todos partidos que hay que jugar. La idea es buscar ese partido con Australia, y después de esa zona de tres pasa uno a lo que sería copa de Oro y de Plata."

image.png El Mundial de Waterpolo U20 se desarrollará del 10 a 17 de junio, y Fernández es el único representante de Santa Fe.

"Regatas hace muchos años que siempre aporta jugadores a la selección, para nosotros es muy importante, ya que el sacrificio que se hace acá, al ser del interior, al ser los únicos de Santa Fe, es recontra satisfactorio, y genera una alegría muy grande. Estos logros y reconocimientos, son un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que hacemos en Santa Fe" manifestó Fernández.

El crecimiento del waterpolo en Santa Fe se ve recompensado por la presencia de chicos en las inferiores. "Hace poco se hizo el Nacional Sub 11 y Sub 13 acá en Regatas, en donde hubo más de 180 jugadores, salió fenomenal el torneo, así que siempre Regatas dice presente en el waterpolo argentino. Ni hablar de que hace años se logra estar en el podio de casi todas las categorías, y ni que hablar de la liga actual donde con la primera estamos punteros e invictos. Todo lo que jugamos lo ganamos, le ganamos a Independiente, y después nos queda con Gimnasia, que es un clásico", finalizó el jugador santafesino palpitando el gran torneo que enfrentará en junio próximo.