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Colón pone la mira en San Miguel y Delfino podría recuperar a varios jugadores clave

El Sabalero viene de conseguir dos triunfos consecutivos y buscará prolongar su buen momento este sábado, cuando visite al Trueno Verde por la fecha 26 de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 13:02hs
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Colón pone la mira en San Miguel y Delfino podría recuperar a varios jugadores clave

Colón cambió el clima con la llegada de Iván Delfino. El entrenador comenzó su segundo ciclo en el club con dos victorias consecutivas, ante San Telmo y Patronato, y ahora tendrá el desafío de sostener ese envión cuando el Sabalero visite a San Miguel, este sábado desde las 15.30, por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El rival llega también con confianza, luego de imponerse 2-0 ante Colegiales en el clásico interzonal. Por eso, el encuentro en Los Polvorines aparece como una nueva prueba para un Colón que busca seguir recuperando terreno.

Delfino espera por varios jugadores en Colón

La principal atención durante los próximos días estará puesta en la evolución de algunos futbolistas que arrastran diferentes inconvenientes físicos.

Federico Lértora presenta una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha, producto de un traumatismo sufrido en el último partido. La molestia le impidió entrenarse con normalidad, aunque todavía mantiene posibilidades de ser convocado.

También evolucionan favorablemente Darío Sarmiento, Alan Bonansea y Emanuel Beltrán, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación y podrían estar disponibles para el compromiso del sábado.

El DT analiza nombres y hasta un cambio de esquema

Si los futbolistas responden favorablemente, Delfino podría introducir modificaciones importantes en el equipo. Una de las posibilidades es el regreso de Alan Bonansea a la titularidad en lugar de Leandro Garate. En el mediocampo, si Lértora está en condiciones, podría recuperar su lugar por Matías Muñoz, autor de uno de los goles ante Patronato.

También habrá novedades en el sector ofensivo. Leandro Allende no continuaría como titular, aunque todavía no está definido quién ocupará su lugar.

Una opción es el ingreso de Jerónimo Buosi, mientras que otra alternativa contempla la aparición de Franco García, buscando mayor velocidad y amplitud.

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Delfino también analiza modificar el esquema y apostar por una dupla de delanteros. En ese caso, podría juntar a Garate con Bonansea o al propio Garate con Buosi.

Con una semana por delante para probar variantes y evaluar a los futbolistas que están entre algodones, Colón prepara su visita a San Miguel con un objetivo claro: seguir ganando, recuperar terreno en la tabla y darle continuidad al buen comienzo del ciclo de Delfino.

Colón San Miguel Delfino
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