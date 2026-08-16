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El peor arranque de Unión con Leonardo Madelón en el banco

Desde su vuelta a Unión, Leonardo Madelón dirige su tercer torneo y este Clausura es el peor respecto a los puntos sumados en las primeras cinco fechas

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 12:20hs
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Desde que volvió a Unión

Desde que volvió a Unión, el actual Torneo Clausura es el de peor arranque para Leonardo Madelón.

Leonardo Madelón retornó a Unión a mediados del 2025, para afrontar el Torneo Clausura en donde el Tate estaba obligado a sumar para escapar de la zona del descenso.

El peor arranque de Madelón desde que volvió a Unión

Y el arranque de esa competencia, resultó auspicioso para el Tate, que en el debut venció como local a Estudiantes 1-0. Luego vendría el empate como visitante ante Boca 1-1 y la igualdad en el 15 de Abril 0-0 contra Tigre.

Por su parte, en la 4° fecha llegó la primera derrota en condición de visitante frente a Argentinos Juniors por 1-0, pero en la 5° se recuperó y goleó en Córdoba a Instituto 4-0. Sumando ocho puntos sobre 15, con una efectividad del 53% y una diferencia de gol de +4.

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En el Torneo Clausura 2026, el Tate debutó empatando 0-0 con Platense como local, luego perdió 2-1 con Lanús y goleó en el 15 de Abril a Gimnasia de Mendoza 4-0. Posteriormente perdió 1-0 con Central Córdoba y en la 5° fecha empató 0-0 con San Lorenzo. Así las cosas, sumó cinco puntos sobre 15, con una efectividad del 33% y una diferencia de gol de +2.

En tanto que en el actual Torneo Apertura, Unión debutó empatando 2-2 con Platense, luego perdió 2-0 con Gimnasia de Mendoza, venció 2-1 a Lanús y posterioremente llegaron las derrotas contra Central Córdoba 2-1 y San Lorenzo 1-0. Por lo cual, cosechó cuatro puntos sobre 15 en disputa, con una efectividad del 26%, con una diferencia de gol de -3.

Unión Madelón Banco
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