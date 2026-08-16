Argentina XV cayó ajustadamente frente a Estados Unidos en Miami

El seleccionado nacional de rugby Argentina XV perdió 25-24 ante Estados Unidos en Fort Lauderdale, en un partido amistoso disputado en el estadio donde jugaba como local el equipo de Lionel Messi

Argentina XV cayó por un punto ante Estados Unidos en el estadio del Inter Miami.

Argentina XV, el representativo alternativo de la UAR, cayó de forma ajustada ante el seleccionado de rugby de los Estados Unidos por 25 a 24, en un partido amistoso disputado en la ciudad de Fort Lauderdale. El encuentro se disputó en el estadio donde habitualmente jugaba como local Inter Miami, antes de inaugurar el NU Stadium. El encuentro se desarrolló bajo una alta temperatura. El cotejo fue preparatorio para el Américas Rugby Championship que se disputará entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre en Santiago de Chile.

En el primer partido de la temporada para el seleccionado argentino, el equipo comandado por Álvaro Galindo cayó en un ajustado 25-24 ante Las Águilas, en el partido disputado en el Inter Miami CF Stadium en Fort Lauderdale, Miami.

En los primeros minutos de juego, fue Estados Unidos quien, a través de su apertura Luke Carty, rompió el cero en el marcador luego de convertir en tres puntos una infracción argentina. Rápidamente llegó la respuesta argentina con Martín Vaca, que recibió la pelota, rompió la defensa local y apoyó la primera conquista argentina de la noche en Miami.

El equipo local se hizo de la posesión y manejó los tiempos del partido. De esta manera, y luego de un line y posterior maul, fue el hooker Shilo Klein quien comandó las acciones y firmó el try estadounidense. Luego, en pleno ataque argentino, Bautista Lescano logró romper la línea de ventaja y encontró a Nicolás Viola quien llegó en apoyo para la conquista de Argentina XV y decretar el 10-8 parcial.

La dinámica y el juego preciso de Las Águilas hizo que combinen en velocidad para que el octavo Makeen Alikhan sobre en la punta y apoye el segundo try de los Estados Unidos. La conversión de Luke Carty fue efectiva, para el 15-10.

Argentina XV tomó las riendas en los minutos finales para lograr revertir el resultado, nuevamente, a través de la velocidad de sus tres cuartos, para que sea el entrerriano Franco Rossetto el encargado de apoyar un nuevo try en la noche de Miami. Ignacio Dogliani acertó la conversión para dejar el tanteador 17-15 a favor de los argentinos al término de la primera mitad. En esa jugada, fue amonestado Makeen Alikhan en el elenco estadounidense.

El seleccionado alternativo de la UAR perdió 25-24 en Fort Lauderdale, ante el combinado norteamericano.

Comenzado el complemento, los errores de manejo y las pérdidas de posesión se hicieron presentes en Miami. Luego de la tarjeta amarilla a Francisco Sluga, y producto de un penal argentino, Luke Carty sumó nuevamente un penal, para volver al frente, 18-17. El tanteador fue ampliado por el conjunto local a través de Marco Redelinghuys, que encontró un hueco en la defensa argentina y se filtró para apoyar una nueva conquista, que posteriormente fue convertida por Luke Carty.

Argentina XV tomó aire y recuperó protagonismo con los jugadores ingresados desde el banco de suplentes y, luego de varios ‘pick and go’ en zona de definición, fue Thiago Sbrocco quien logró escurrirse en el punto de contacto para que, con la conversión efectiva de Ignacio Dogliani, Argentina XV caiga por la mínima, 25 a 24.

El próximo compromiso para Argentina XV será el Américas Rugby Championship

-Sábado 29 de agosto – Argentina XV vs. Paraguay.

-Miércoles 2 de septiembre – Uruguay XV vs Argentina XV.

-Domingo 6 de septiembre – Chile XV vs Argentina XV.

La escuadra nacional contó con un gran número de jugadores de la franquicia litoraleña Capibaras.

Síntesis

Argentina XV 24- Estados Unidos 25

Argentina XV: 1. Nicolás Revol Pitt (Diego Correa), 2. Martín Vaca (Juan Ignacio Greising Revol), 3. Marcos Camerlinckx (Enzo Avaca), 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga (Joaquín Domínguez), 6. Nicolás D’Amorim (C), 7. Agustín Sarelli (Felipe Villagrán), 8. Thiago Sbrocco, 9. Nicolás Viola (Alejo Sugasti), 10. Ignacio Dogliani, 11. Mateo Pasquini, 12. Bautista Estellés, 13. Tomás Elizalde (Facundo Pueyrredón), 14. Bautista Lescano, 15. Franco Rossetto (Federico Serpa).

Suplentes: 16. Juan Ignacio Greising Revol, 17. Diego Correa, 18. Enzo Avaca, 19. Joaquín Domínguez, 20. Felipe Villagrán, 21. Alejo Sugasti, 22. Federico Serpa, 23. Facundo Pueyrredón. Entrenador: Álvaro Galindo.

Estados Unidos: 1.Payton Telea-Ilalio, 2. Shilo Klein, 3. Charlie Abel, 4. Jason Damm ©, 5. Nathan Den Hoedt, 6. Marno Redelinghuys, 7. Paddy Ryan, 8. Makeen Alikhan, 9. Ruben de Haas, 10. Luke Carty, 11. Joe Mano, 12. Dominic Besag, 13. Tavite Lopeti, 14. Mark O’Keeffe, 15. Julian Roberts. Suplentes: 16. Alex Maughan, 17. Fakaosifolau Pifeleti, 18. Ma’ake Muti, 19. Tevita Naqali, 20. Brandon Harvey, 21. Lance Williams, 22. Ethan McVeigh, 23. David Coetzer. Entrenador: Scott Lawrence.

Primer tiempo: 4’ Penal de Luke Carty (E), 10’ Try de Martín Vaca (A), 23’ Try de Shilo Klein (E), 31’ Try de Nicolás Viola (A), 34’ Try de Makeen Alikhan, convertido por Luke Carty (E), 40’ Try de Franco Rossetto, convertido por Ignacio Dogliani (A).

Incidencias: 40’ Tarjeta amarilla a Makeen Alikhan (E).

Segundo tiempo: 53’ Penal de Luke Carty (E), 62’ Try de Marno Redelinghuys, convertido por Luke Carty (E), 72’ Try de Thiago Sbrocco, convertido por Ignacio Dogliani (A).

Incidencias: 48’ Tarjeta amarilla a Francisco Sluga (A).

Resultado final: Estados Unidos 25 vs. 24 Argentina XV.

Árbitro: Jéremy Rozier (Francia).

Cancha: Inter Miami CF Stadium (Fort Lauderdale, Miami).