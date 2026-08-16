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Juventus prepara una nueva oferta por el Dibu Martínez

La llegada de un nuevo arquero al club inglés facilitaría su salida y la Vecchia Signora buscaría aprovechar la oportunidad

16 de agosto 2026 · 13:21hs
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Juventus aceleraría las gestiones para sumar a Dibu Martínez.

Juventus aceleraría las gestiones para sumar a Dibu Martínez.

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a quedar en el centro del mercado de pases europeo luego de que Juventus reactivara su interés en contratarlo. El equipo italiano ya había intentado avanzar por el arquero argentino, pero las diferencias económicas con Aston Villa habían frenado las negociaciones.

Juventus volvería a la carga por el Dibu

En aquel momento, el club inglés pretendía alrededor de 10 millones de euros por el excampeón del mundo, mientras que Juventus estaba dispuesto a ofrecer entre 6 y 7 millones. Sin embargo, el escenario podría haber cambiado en las últimas horas y los italianos tendrían ahora una nueva oportunidad para intentar cerrar la operación.

La principal razón es que Aston Villa estaría muy cerca de incorporar al arquero japonés Suzuki, según los últimos reportes del mercado. Su llegada podría abrirle la puerta de salida al Dibu y hacer que la institución inglesa sea más flexible a la hora de negociar su transferencia.

Ante esta situación, Juventus volvería a intentar quedarse con Martínez y mantendría una propuesta cercana a los 7 millones de euros, aunque con la posibilidad de sumar otros 3 millones en bonos por objetivos.

El conjunto de Turín busca aprovechar así la nueva coyuntura para incorporar a un arquero que fue fundamental para la Selección argentina en el Mundial 2026, especialmente en la final frente a España.

Juventus Dibu Martínez oferta
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