Los Leones tuvieron un impresionante debut en los Juegos Suramericanos ante Perú

El seleccionado argentino masculino de hockey, Los Leones, no quisieron ser menos que las chicas y también golearon 22-0 en el sintético de la ASH

El seleccionado argentino de hockey , Los Leones , fue impiadoso frente a Perú y le ganaron por 22 a 0 en el debut en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en el sintético de agua de la Asociación Santafesina en el polo deportivo del Boulevard Raúl Tacca.

Los goles fueron de Agostini (5), Kovalivker (2), Torrigiani (4), Tarazona (3), Dulor, Ruíz, Serrano, Costa (2), Rodríguez, Habif y Ferreiro. El próximo compromiso de los dirigidos por Juan Manuel Vivaldi está previsto para el miércoles 16 a las 10 frente al representativo de Brasil.

Debut con goleada para Los Leones en Santa Fe

Ante un gran marco de público y un clima muy agradable, Argentina hizo su debut en el sintético de la Asociación Santafesina, y para los peruanos fue la segunda presentación, ya que habían debutado frente a Chile cayendo por 7 a 0. Ahora la cosa fue diferente porque fueron derrotados por 22 a 0 y con una producción de los argentinos que a todas luces debe considerarse como excelente.

Argentina comenzó con todo su faena frente a los peruanos. La primera conquista de la tarde fue para la escuadra nacional, no falló en la definición y con el gol de Agostini a los 4 minutos de juego. Los locales siguieron yendo para adelante, Perú con algunas inconsistencias, le entregó otro corto pero no prosperó. Igualmente los dirigidos por Vivaldi eran superiores. Un golazo de Kovalivker no hizo más que refrendar la superioridad del elenco nacional que pasó a ganar 2 a 0. Inmediatamente Torrigiani con una tremenda media vuelta consiguió el tercero para la celeste y blanca. La contundencia quedó plasmada desde el fijo que terminó empujando Juan Fernández que puso el cuarto. Argentina cerró el primer chico ganando por 5 a 0 tras un nuevo córner corto, que nuevamente barrió con solvencia Agostini.

En el segundo cuarto fue Tarazona el que puso el 6 a 0 a poco de haber iniciado el juego. Un resultado previsible, ante un rival de menor nivel y que no le generó mucha oposición. Los Leones continuaron yendo para adelante por eso no extrañó el 7 a 0 que marcó Torrigiani con paciencia en el traslado de la bocha.

Una aplanadora en los dos tiempos finales

En el comienzo del tercer parcial, la octava conquista estaba al caer, la diferencia en el trámite se trasladó a la contundencia de los argentinos en este caso Torrigiani desde el fijo. Un nuevo corner corto, el quinto en el complemento, y una definición excelente de Agostini que puso el 9 a 0.

Los Leones iban por más, no se conformaban con lo que había cosechado hasta el momento, Kovalivker no tenía marca dentro de la zona peligrosa y puso el 10 a 0. Los argentinos seguían presionando, ahogaban a los peruanos que cometieron infracciones y eso le generó una nueva chance desde el fijo que no desaprovechó Dulor para dejar el tablero 11 a 0. Un minuto después Torrigiani no perdonó y clavó el 12 a 0. El 13 a 0 lo marcó Tomás Ruiz a algo más de un minuto del final del parcial. El 14 a 0 lo conectó Agostini. Al recital ofensivo de Los Leones lo refrendó Mateo Serrano para dejar el marcador 15 a 0.

El último parcial no fue muy diferente al anterior, ya que en apenas dos minutos llegaron los dos goles de Joaquín Costa para poner las cosas 17 a 0. Argentina era una aplanadora y Perú era claramente un desconcierto. No sorprendieron las conquistas de Torrigiani y Rodriguez para dejar el score 19 a 0.

Tras el rebote en un córner corto, el 20 a 0 lo consiguió Habif , y la nula resistencia de los incaicos llevó a Argentina a dejar el 21 a 0 por un remate de Ferreiro. Un nuevo corto terminó con el remate de Tarazona para dejar el score 22 a 0. El suplicio para los peruanos concluyó con una inobjetable victoria por un amplio margen.

Argentina alistó a: Yaco Kovalivker, Matteo Fernández, Mateo Serrano, Santiago Tarazona, Juan Fernández, Luca Dulor, Joaquín Costa, Tomás Ruiz, Joaquín Ruiz, Nicolás Cicileo, Nicolás Rodríguez, Franco Agostini, Thomas Habif, Martín Ferreiro e Iñaki Minadeo. Entrenador: Juan Manuel Vivaldi.