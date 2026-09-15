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Accidente laboral en Santa Fe: un obrero cayó de 7 metros en una obra de Aguas Santafesinas

Un trabajador de 30 años sufrió un accidente laboral este lunes mientras realizaba tareas en la obra de la cloaca máxima ubicada en bulevar Pellegrini y 9 de Julio. Cayó al interior de un pozo y fue trasladado al hospital Cullen con politraumatismos

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de septiembre 2026 · 11:49hs
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Un obrero cayó de 7 metros en una obra de Aguas Santafesinas

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Un obrero cayó de 7 metros en una obra de Aguas Santafesinas

Un obrero de 30 años sufrió un accidente laboral mientras trabajaba en una obra de Aguas Santafesinas ubicada en la intersección de bulevar Pellegrini y 9 de Julio, en la ciudad de Santa Fe.

Según las primeras informaciones, el trabajador se encontraba en el interior de un pozo, sobre una escalera, cuando la estructura se cerró y provocó que cayera al vacío desde una altura estimada de entre 6 y 7 metros.

Un obrero cayó de 7 metros en una obra de Aguas Santafesinas

Un obrero cayó de 7 metros en una obra de Aguas Santafesinas

Tras el impacto, el hombre permaneció consciente en todo momento, aunque sufrió politraumatismos y presentaba una posible fractura en uno de sus hombros. Debido a las lesiones, fue trasladado al hospital José María Cullen para recibir atención médica.

El rescate del obrero

Ante la emergencia, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de Bomberos y personal del servicio de emergencias 107, quienes trabajaron para rescatar al trabajador que había quedado en el interior del pozo.

De acuerdo con el parte oficial, el personal bomberil realizó las maniobras de rescate mediante un trípode y un sistema de polipasto. Antes de iniciar la extracción, los rescatistas procedieron a inmovilizar a la víctima mediante las técnicas de estricación correspondientes.

Una vez asegurado el trabajador, se concretó su extracción del interior del pozo de manera segura. Posteriormente, fue asistido por el personal sanitario y derivado al hospital Cullen, donde quedó bajo atención médica.

El accidente ocurrió mientras se desarrollaban tareas en la cloaca máxima de Aguas Santafesinas, en uno de los sectores donde se ejecutan trabajos de infraestructura sanitaria en la ciudad.

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