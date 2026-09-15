"La mejor victoria de mi carrera fue con Colón ante Atlético Mineiro"

El Pulga Rodríguez habló de varios temas y entre ellos destacó el triunfo más saliente y también recordó la final perdida de la Copa Sudamericana

Luis Miguel Rodríguez hizo un repaso de su vida y también de su carrera deportiva. Y como no podía faltar, hizo mención a su paso por Colón y a la final perdida ante Independiente del Valle.

En diálogo con Olé, al Pulga le consultaron por la victoria más resonante y no dudó: " Con Colón contra Atlético Mineiro en cancha de Colón, por el contexto de mi vida . Y también el ascenso con Atlético Tucumán".

Y ante la pregunta de cual había sido la peor derrota respondió: "La final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle y la de la Copa Argentina contra River".

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Sobre la final perdida en Paraguay recordó: "Fue difícil. Nos encontramos con un rival que a mi entender no nos dimos cuenta del nivel que tenía. Muy buen equipo y su forma de jugar era muy buena".

Y agregó: "Ese año yo perdí a mi papá y me fui a jugar la semifinal con Mineiro. Venía con un montón de carga. Pero después de pasar las semis pensé que era el año para salir campeón, sin embargo, el rival nos superó".