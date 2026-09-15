Uno Santa Fe | Colón | Colón

"La mejor victoria de mi carrera fue con Colón ante Atlético Mineiro"

El Pulga Rodríguez habló de varios temas y entre ellos destacó el triunfo más saliente y también recordó la final perdida de la Copa Sudamericana

Ovación

Por Ovación

15 de septiembre 2026 · 11:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Pulga recordó su triunfo más importante con la camiseta de Colón.

UNO / José Busiemi

El Pulga recordó su triunfo más importante con la camiseta de Colón.

Luis Miguel Rodríguez hizo un repaso de su vida y también de su carrera deportiva. Y como no podía faltar, hizo mención a su paso por Colón y a la final perdida ante Independiente del Valle.

El Pulga y sus recuerdos de la final de la Copa Sudamericana

En diálogo con Olé, al Pulga le consultaron por la victoria más resonante y no dudó: "Con Colón contra Atlético Mineiro en cancha de Colón, por el contexto de mi vida. Y también el ascenso con Atlético Tucumán".

Y ante la pregunta de cual había sido la peor derrota respondió: "La final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle y la de la Copa Argentina contra River".

LEER MÁS: Colón: los números son similares, pero las sensaciones resultan muy diferentes

Sobre la final perdida en Paraguay recordó: "Fue difícil. Nos encontramos con un rival que a mi entender no nos dimos cuenta del nivel que tenía. Muy buen equipo y su forma de jugar era muy buena".

Y agregó: "Ese año yo perdí a mi papá y me fui a jugar la semifinal con Mineiro. Venía con un montón de carga. Pero después de pasar las semis pensé que era el año para salir campeón, sin embargo, el rival nos superó".

Colón Atlético Mineiro Pulga Rodríguez
Noticias relacionadas
Por primera vez en el torneo, Colón cosechó tres derrotas consecutivas.

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

colon estara atento a madryn, que busca un triunfo para acercarse a la cima

Colón estará atento a Madryn, que busca un triunfo para acercarse a la cima

colon perdio la brujula en el momento menos indicado

Colón perdió la brújula en el momento menos indicado

colon tendra tres bajas obligadas ante los andes y delfino debera rearmar el equipo

Colón tendrá tres bajas obligadas ante Los Andes y Delfino deberá rearmar el equipo

Lo último

Unión encaminó el pago pendiente a Santa Fe FC por Mateo Del Blanco

Unión encaminó el pago pendiente a Santa Fe FC por Mateo Del Blanco

El detalle que falta para que se confirmen los rivales de la Selección Argentina

El detalle que falta para que se confirmen los rivales de la Selección Argentina

Juegos Suramericanos: Comenzaron las competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela

Juegos Suramericanos: Comenzaron las competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela

Último Momento
Unión encaminó el pago pendiente a Santa Fe FC por Mateo Del Blanco

Unión encaminó el pago pendiente a Santa Fe FC por Mateo Del Blanco

El detalle que falta para que se confirmen los rivales de la Selección Argentina

El detalle que falta para que se confirmen los rivales de la Selección Argentina

Juegos Suramericanos: Comenzaron las competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela

Juegos Suramericanos: Comenzaron las competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela

Unión resiste en la zona de los playoffs tras una fecha que lo hizo retroceder

Unión resiste en la zona de los playoffs tras una fecha que lo hizo retroceder

La mejor victoria de mi carrera fue con Colón ante Atlético Mineiro

"La mejor victoria de mi carrera fue con Colón ante Atlético Mineiro"

Ovación
Juegos Suramericanos: Comenzaron las competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela

Juegos Suramericanos: Comenzaron las competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela

Juegos Suramericanos: Las Leonas juegan en Santa Fe, mientras que arranca la actividad del Tiro en Recreo

Juegos Suramericanos: Las Leonas juegan en Santa Fe, mientras que arranca la actividad del Tiro en Recreo

Juegos Suramericanos 2026: Joel Contreras se consagró campeón de Ciclismo MTB en Rafaela

Juegos Suramericanos 2026: Joel Contreras se consagró campeón de Ciclismo MTB en Rafaela

Juegos Suramericanos: Argentina cerró el tercer día con 32 medallas, 12 de oro

Juegos Suramericanos: Argentina cerró el tercer día con 32 medallas, 12 de oro

Unión encaminó el pago pendiente a Santa Fe FC por Mateo Del Blanco

Unión encaminó el pago pendiente a Santa Fe FC por Mateo Del Blanco

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Turf, Los Totora y toda la agenda de los Fan Fest para este martes 15

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers