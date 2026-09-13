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Argentina ganó su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026

La misma fue conseguida por el esgrimista Pascual Di Tella, en sable individual.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 21:36hs
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Argentina ganó su primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos 2026

La delegación argentina consiguió su primera medalla dorada en el segundo día de competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, a partir del triunfo de Pascual Di Tella en esgrima.

El esgrimista se impuso en la final de sable individual al venezolano Eliecer Romero, por 15 a 12.

Sumando el bronce conseguido por Juan Bacha, la esgrima argentina sumó dos medallas al listado de nueve preseas obtenidas por la delegación nacional hasta el momento.

El esgrimista argentino Pascual Di Tella, que viene de representar los colores argentinos en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, sumó el primer oro argentino en la vigente disputa de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputan por tercera vez en el país y son transmitidos por TyC Sports.

El triunfo de Di Tella para darle el primer oro a Argentina en los Suramericanos

El triunfo del argentino se dio tras imponerse por 15-12 en la final al venezolano Eliecer Romero, quien llegaba como favorito desde su condición de 39.º del ranking mundial (Di Tella es 74.º), además de haberse quedado con el bronce en los últimos Panamericanos.

Además, en un torneo disputado en su totalidad durante la jornada del domingo, Pascual Di Tella integró el grupo A y comenzó la competencia con un triunfo por 5-3 ante el brasileño Bruno Pekelman, para luego derrotar al chileno Manuel Bahamonde, al peruano Leonardo Núñez, al colombiano Jacob Cardona y al paraguayo Gonzalo Ruiz para superar la fase de grupos, en la que cayó con el propio Romero.

Los cuartos de final lo volvieron a emparejar con Bruno Pekelman, a quien venció por 15-5, mientras que en la semifinal tuvo que medirse ante su compatriota Juan Bacha, que quedó relegado al bronce al caer por 15-12.

Con nueve preseas obtenidas hasta el momento, que ubican al representativo argentino como el segundo con más medallas por detrás de Brasil, a las dos obtenidas por la esgrima hay que sumarle el bronce de Romina Imwinkelried en los 10 kilómetros de natación en aguas abiertas y otros dos triunfos en natación en pileta: Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke en 100 metros de estilo pecho y 50 metros en espalda, respectivamente.

Además, Martina Barbeito se quedó con la medalla plateada en la misma categoría que Ceballos, mientras que Andrea Berrino y Lucas Alba fueron bronce en 50 metros de espalda y 800 metros estilo libre, respectivamente.

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