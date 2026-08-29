El estadio Invencible Santa Fe se estrenó con partidos de handball antes de los Juegos Suramericanos 2026

El nuevo estadio multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo recibió sus primeros partidos con la Copa Santa Fe, tras la inauguración que encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro. Dirigentes y jugadores destacaron la infraestructura y su aporte al crecimiento de la disciplina.

El estadio Invencible Santa Fe se estrenó con un test event de handball antes de los Juegos Suramericanos 2026

El Invencible Santa Fe tuvo este sábado su estreno deportivo. Minutos después de su inauguración oficial, que encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro, el nuevo estadio multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) recibió sus primeros partidos de handball, en el marco de la Copa Santa Fe, que funcionó como test event antes de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Clubes, jugadores y familias fueron los primeros en disfrutar desde dentro de un escenario que, en septiembre, albergará todas las competencias de handball femenino y masculino del certamen internacional. Una vez finalizados los Juegos, quedará disponible para el desarrollo de distintas disciplinas deportivas.

De la jornada participaron los equipos de Belgrano, Pumas, IL Peretz, Almagro de Rafaela y Alianza Santo Tomé, además de las selecciones menores de Santa Fe, que tuvieron la posibilidad de disputar sus encuentros en el flamante estadio.

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Una infraestructura para el deporte

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, destacó que la primera actividad del estadio tuviera como protagonistas a los clubes de la provincia. “Hoy la Copa Santa Fe de handball reúne a clubes, niños y adolescentes. Lo importante es que los chicos y las chicas disfruten del deporte en una infraestructura de alto nivel”, señaló.

Coudannes remarcó, además, el carácter multipropósito del nuevo escenario y las posibilidades que abre para otras disciplinas. “El básquet, el vóley, el patinaje y todas las disciplinas bajo techo tienen ahora esta posibilidad en la ciudad de Santa Fe”, afirmó.

“Es un sueño de todos los que hacen handball”

El presidente de la Asociación Santafesina de Handball, Gastón Albornoz, valoró que la disciplina fuera la encargada de estrenar deportivamente el nuevo estadio. “Es un placer que nuestro deporte, el handball, inaugure esta etapa en un estadio multipropósito de esta magnitud. Estamos muy orgullosos”, expresó.

La realización de los encuentros de la Copa Santa Fe en el Invencible coincidió con una semana de intensa actividad para la disciplina, con equipos de la Asociación que participaban simultáneamente en competencias nacionales en Córdoba y Entre Ríos. En ese contexto, se trabajó para reunir a los conjuntos disponibles y trasladar parte de la competencia provincial al nuevo escenario. “Esto permite dar mayor visibilidad a la Copa Santa Fe y a nuestro deporte”, destacó Albornoz.

El dirigente también resaltó el acompañamiento de las familias y el significado que adquiere este momento para una Asociación que lleva 52 años trabajando por el handball. Recordó que uno de sus actuales vicepresidentes, de 77 años, participó en la redacción del estatuto con el que nació la entidad. “Él está cumpliendo un sueño de hace 52 años y nosotros hoy tenemos la responsabilidad de continuar ese camino. Este es un sueño de todos los que hacen handball”, afirmó.

La mirada de quienes estrenaron la cancha

Entre quienes tuvieron la posibilidad de jugar en el nuevo estadio estuvo Ana Goñé, de IL Peretz: “Es muy emocionante. Esperamos mucho tiempo para que el handball llegue a este nivel en Santa Fe. Tener este estadio para el crecimiento del deporte es increíble”, expresó.

Goñé también puso el foco en las nuevas generaciones y en la posibilidad de acercarse a competencias de mayor jerarquía. “Para los más chicos y también para los más grandes, poder ver aquí lo que habitualmente ven por televisión, a sus ídolos jugando al handball, es muy emocionante”, agregó.

Nahuel Torrielli, jugador de Alianza Santo Tomé, coincidió en la dimensión que supone para la disciplina contar con esta infraestructura. “Es un estadio de primer nivel, no solo provincial y nacional, sino también continental. Creo que todavía no tomamos dimensión de lo que significa esta inauguración”, sostuvo.

El próximo desafío: los Juegos Suramericanos

Tras su estreno con la Copa Santa Fe, el próximo gran desafío deportivo de el Invencible llegará en septiembre. El estadio será sede de todas las competencias de handball de Santa Fe 2026: la rama femenina se disputará del 16 al 20 de septiembre y la masculina, del 22 al 26.

Los primeros partidos jugados por los clubes santafesinos permitieron poner a prueba un escenario que, en pocas semanas, recibirá a selecciones de distintos países sudamericanos y que luego quedará como infraestructura deportiva para la ciudad de Santa Fe y la provincia.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países.