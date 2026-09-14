Desde el Centro de Excombatientes de Santa Fe respaldaron las medidas del Gobierno Nacional y celebraron su presencia en la apertura de los Juegos Suramericanos.

Veteranos de Malvinas santafesinos respaldaron a Milei por las sanciones a empresas británicas: "Lo venimos fomentando hace 40 años"

El presidente del Centro de Excombatientes de Santa Fe, Adolfo Schwieghofer, valoró las recientes medidas anunciadas por Javier Milei en relación con la Causa Malvinas y destacó la participación de los veteranos en la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

"Celebramos que el tema Malvinas está vivo, está expuesto. Es un sentimiento malvinero que se comparte entre la generación de jóvenes argentinos. Lo han tomado afectivamente y todo lo que sea positivo lo tomaremos con beneplácito, amén de las interpretaciones políticas. Es un buen momento malvinero", sostuvo Schweighofer en diálogo con La Mañana de UNO 106.3 .

En su discurso del 4 de septiembre, Milei anunció sanciones contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, además de la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. Posteriormente, el Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas.

El dirigente de los excombatientes también cuestionó la posición británica y remarcó que el reclamo argentino continúa encontrando respaldo internacional: "Del otro lado, los piratas ingleses avanzan con sus posiciones inquebrantables, pero el mundo en muchas ocasiones nos respalda".

En ese sentido, Schwieghofer consideró que las medidas económicas contra las empresas que operan en la zona van en línea con una demanda histórica de los veteranos: "Lo que dijo el presidente es lo que venimos fomentando desde hace 40 años. Donde más le duele al imperialismo es al bolsillo".

Y agregó: "Fomentamos las sanciones a empresas británicas que expropien recursos naturales en la cuenca malvinera, firmeza en el Atlántico Sur en la pesca de parte de corporaciones que no rinden cuentas a la Argentina".

El excombatiente, sin embargo, planteó una condición para que el respaldo a las medidas pueda sostenerse en el tiempo: que los anuncios se traduzcan efectivamente en acciones concretas: "Ojalá se concrete, luego será preso de sus palabras si no se traduce en sanciones".

Base naval integrada y el posicionamiento argentino en el Atlántico Sur

Otro de los anuncios de Milei fue la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, presentada por el Gobierno como parte de una estrategia para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Schwieghofer respaldó la iniciativa y destacó especialmente su importancia estratégica.

"La base naval integrada debe concretarse. Es el portal de ingreso a la Antártida, con tanta necesidad del país de seguir posicionándose para esta carrera", sostuvo.

El presidente del Centro de Excombatientes también se refirió a la posición adoptada por Donald Trump respecto del conflicto por la soberanía de las islas, aunque pidió no interpretar ese eventual respaldo como un gesto desinteresado.

"Trump es un hombre de acción y ahora se puso un poco de nuestro lado. Tampoco hay que ser ingenuos y pensar que será gratuito, es una política que a alguien le va a convenir", analizó.

Y remarcó: "El tema es que llevamos cinco décadas de lucha malvinera y día a día los ingleses se siguen abusando con una usurpación de 1 millón y medio de kilómetros cuadrados".

Los veteranos, protagonistas de la apertura de los Odesur

En paralelo a la discusión por la Causa Malvinas, los veteranos santafesinos tuvieron un lugar destacado en la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, realizada el sábado en el Monumento Nacional a la Bandera.

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Representantes de los excombatientes acompañaron al gobernador Maximiliano Pullaro durante el acto que dejó oficialmente inaugurada la competencia. Además, veteranos de Malvinas participaron del momento del izamiento de las banderas olímpicas.

Para Schwieghofer, la participación tuvo un significado especial: "Lo de hacernos subir al escenario como veteranos de guerra en la ceremonia inaugural para nosotros fue muy bueno porque nos ha visto el mundo. La Causa Malvinas está presente".

El dirigente también valoró las expresiones de reconocimiento hacia los veteranos y los caídos: "Hay un gran reconocimiento de la gente y por los héroes que dieron su vida, dándoles el lugar que corresponde. Muestras de cariño tremendas en lo deportivo, escolar, académico, muchas muestras de malvinización".

El vínculo con Chile

Por último, Schwieghofer planteó la necesidad de fortalecer la relación entre Argentina y Chile frente a los intereses británicos en el Atlántico Sur: "Creo que estamos obligados a tener relaciones de hermandad con Chile. Tuvimos enfrentamientos, casi se llega a una guerra por el Canal de Beagle, estamos llamados a trabajar en unidad. Los ingleses son muy hábiles, no podemos estar enemistados".

Aunque destacó el respeto manifestado por Chile hacia la Causa Malvinas, también señaló que existen cuestiones estratégicas que generan interrogantes.

"Nos manifestaron su respeto por la Causa Malvinas, pero también hay diversas situaciones como la del polo logístico de Punta Arenas en medio del Estrecho de Magallanes y hay cosas que no me atrevo a juzgarlas", concluyó.