Arsenal sorprendió a Manchester United en Old Traford

Arsenal le ganó 1-0 como visitante a Manchester United en Old Traford, partido que marcó el estreno de ambos en la Premier League. Riccardo Calfiori anotó el gol

Arsenal venció este domingo como visitante al Manchester United, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Old Trafford.

El único gol del encuentro lo convirtió el lateral izquierdo italiano, Riccardo Calafiori, a los 13 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el español Mikel Arteta arrancó con el pie derecho su andadura en el certamen y se mantiene como uno de los principales candidatos a quedarse con el título, que se le resiste desde hace tres campañas donde alcanzó el segundo puesto en todas.

Ahora, “Los Gunners” deberán recibir en el Emirates Stadium al Leeds, el próximo sábado a partir de las 13:30 (hora argentina) por la segunda jornada de la Liga de Inglaterra.

Por su parte, el cuadro rojo de Manchester sufrió otra derrota al mando de Ruber Amorim, a pesar de las recientes incorporaciones de jugadores de gran categoría como el delantero Benjamin Sesko y Matheus Cunha.

Sin presencia en competencias internacionales y luego de haber finalizado en la decimoquinta plaza en la temporada 2024/25, a tres puestos de la zona de descenso a la Segunda División, los “Red Devils” deberán mostrar una mejor cara si quieren volver a levantar un trofeo.

Por lo pronto, tendrán que visitar al Fulham, el domingo 24 de agosto desde las 12:30 en el estadio Craven Cottage.

El único tanto del duelo llegó desde una pelota parada a favor del Arsenal, uno de los mejores equipos que trabajan este aspecto. Declan Rice envió un tiro de esquina cerrado, la cabeza de algunos de sus compañeros.

Sin embargo, el error del arquero Altay Bayindir le cedió la pelota al italiano, quien capturó la pelota sobre la línea del arco y solo debió empujarla hacia el fondo de la red para abrir el marcador.

El resumen del triunfo de Arsenal en Old Traford