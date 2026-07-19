Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Kempes entregó la copa del Mundial antes de la final entre Argentina y España

Dos leyendas, Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta fueron los encargados de entregar la Copa del Mundial en la final entre la Selección Argentina y España

19 de julio 2026 · 17:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Kempes entregó la copa del Mundial antes de la final entre Argentina y España

Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta, dos leyendas del fútbol, tuvieron la gran misión de entregar la copa del Mundial este domingo en la final entre la Selección Argentina y España. La Copa del Mundo fue ingresada al estadio MetLife de Nueva Jersey por Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta.

Además estuvieron junto a ellos el tenista Carlos Alcaraz y la modelo surcoreana Jung Ho-yeon. El exdelantero cordobés, máximo goleador y figura de Argentina en el Mundial de 1978, compartió ese honor con el histórico mediocampista español, autor del gol que le dio a España su único título mundial en la final de Sudáfrica 2010.

• LEER MÁS: Así sonó el himno de Argentina en la final del Mundial en la voz de María Becerra

Kempes fue el goleador del Mundial '78 con seis tantos y fue la gran figura de esa Copa del Mundo e Iniesta, quien fue compañero del astro argentino Lionel Messi en el Barcelona español, se destacó en el Mundial 2010.

Ambos quedaron en la historia por convertir los tantos más importantes de sus respectivas selecciones en esas finales mundialistas y ahora serán los encargados de llevar el trofeo al campo de juego en la previa del encuentro decisivo.

La presencia de Kempes e Iniesta fue uno de los grandes atractivos de la ceremonia previa a la final, que enfrenta dos selecciones con la ilusión de escribir una nueva página en la historia del fútbol.

Mario Alberto Kempes fue ovacionado en la final del Mundial

El Matador Kempes levantó el trofeo para exhibirlo ante todo el estadio, que lo ovacionó de pie. Antes de dejarlo en su lugar, lo besó, tal como lo había hecho 48 años atrás, cuando salió campeón del mundo con la Selección argentina tras vencer a Países Bajos, que llevaba la denominación de Holanda en esa época.

Argentina Mario Alberto Kempes Mundial
Noticias relacionadas
la seleccion argentina vuelve al pais tras la final del mundial: ¿cuando y a que hora llega?

La Selección Argentina vuelve al país tras la final del Mundial: ¿cuándo y a qué hora llega?

el uno por uno de argentina en la final del mundial ante espana

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

scaloni, tras la caida de argentina: somos grandes en la victoria y tambien en la derrota

Scaloni, tras la caída de Argentina: "Somos grandes en la victoria y también en la derrota"

messi sumo una nueva marca en la final del mundial y supero un registro inedito

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Lo último

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Último Momento
El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Ovación
Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados