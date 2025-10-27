Uno Santa Fe | Ovación | Kimberley

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso barrieron sus respectivas eliminatorias y avanzaron a semifinales del Torneo Promocional.

27 de octubre 2025 · 09:26hs
Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Se jugaron los segundos partidos por los cuartos de final del Torneo Promocional, con Colóh (SF) como el único elenco en forzar un desempate.

Mientras Kimberley espera esa resolución, Atlético Arroyo Leyes enfrentará a Unión y Progreso en la otra eliminatoria rumbo a la final del segundo certamen del año.

TORNEO PROMOCIONAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 2

Domingo 26 de octubre

Santa Rosa 38 (Kevin Yacono 14) - Unión y Progreso 64 (Emiliano Ceirano 13)

Alumni 66 (Lautaro Fernández 14) - Atlético Arroyo Leyes 75 (Adrián Coitinho 19)

Alianza (ST) 49 (Rodrigo Almada 23) - Colón (SF) 70 (Roberto Bernal 22)

Colón (SJ) 63 (Alfonso Cabrera 24) - Kimberley 65 (Ignacio Villalva 12)

