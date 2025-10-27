Se jugaron los segundos partidos por los cuartos de final del Torneo Promocional, con Colóh (SF) como el único elenco en forzar un desempate.
Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional
Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso barrieron sus respectivas eliminatorias y avanzaron a semifinales del Torneo Promocional.
Por Ovación
27 de octubre 2025 · 09:26hs
Mientras Kimberley espera esa resolución, Atlético Arroyo Leyes enfrentará a Unión y Progreso en la otra eliminatoria rumbo a la final del segundo certamen del año.
TORNEO PROMOCIONAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 2
Domingo 26 de octubre
Santa Rosa 38 (Kevin Yacono 14) - Unión y Progreso 64 (Emiliano Ceirano 13)
Alumni 66 (Lautaro Fernández 14) - Atlético Arroyo Leyes 75 (Adrián Coitinho 19)
Alianza (ST) 49 (Rodrigo Almada 23) - Colón (SF) 70 (Roberto Bernal 22)
Colón (SJ) 63 (Alfonso Cabrera 24) - Kimberley 65 (Ignacio Villalva 12)
Fuente: ASB