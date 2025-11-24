Uno Santa Fe | Ovación | Inter Miami

Leo Messi, con un gol y tres asistencias en el triunfo de Inter Miami

Con goles de Messi, Silvetti y un doblete de Allende, el equipo de Javier Mascherano impuso su superioridad en el TQL Stadium.

24 de noviembre 2025 · 09:41hs
El Inter Miami goleó 4-0 al F.C Cincinnati en el TQL Stadium, por el encuentro correspondiente a la semifinal de conferencia este.

Con este resultado deportivo, las “Garzas” aseguraron su lugar en la instancia decisiva, donde se medirán ante el ganador del cruce entre New York City F.C. y Philadelphia Union.

El conjunto de Florida atraviesa un notable momento colectivo y volvió a demostrar que cuenta con variantes ofensivas capaces de quebrar cualquier planteo defensivo.

Los cuatro tantos de Inter Miami fueron convertidos por Lionel Messi, Mateo Silvetti y Tadeo Allende, quien firmó un doblete y se consolidó como una de las grandes apariciones del ciclo Mascherano. El equipo mostró una capacidad de resolución ofensiva que dejó sin respuestas al local, cuya planificación terminó siendo insuficiente frente al desequilibrio individual de las principales figuras visitantes.

Durante el transcurso del primer tiempo, Inter Miami impuso un dominio territorial claro y manejó los ritmos del juego con inteligencia. Cincinnati intentó cerrar espacios y aplicar una marca escalonada sobre Messi, pero la movilidad del argentino y la participación activa de los mediocampistas generaron constantes rupturas. A los 19 minutos llegó la apertura del marcador: Messi conectó de cabeza dentro del área chica tras un centro preciso desde la banda izquierda, sorprendiendo a la última línea rival.

Inter Miami, sin despeinarse ante Cincinnati

En el complemento, el conjunto de Mascherano mantuvo la intensidad y rápidamente amplió la ventaja. A los 12 minutos, Messi asistió dentro del área a Mateo Silvetti, quien definió con calidad para el 2-0. Cinco minutos más tarde, Tadeo Allende puso el 3-0 con un potente remate tras capturar un rebote. Cincinnati estaba desbordado y no encontraba respuestas en ninguna zona del campo.

A los 29 minutos de la segunda etapa, Allende volvió a aparecer en posición ofensiva y selló su doblete con una definición cruzada que decretó el 4-0 definitivo. El cierre del partido mostró a un Inter Miami seguro, ambicioso y consciente del nivel que está alcanzando en el tramo final de la temporada.

