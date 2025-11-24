Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Quiere venganza: Racing recibe a River por los playoffs del Torneo Clausura

La Academia buscará eliminar a su verdugo de la Copa Argentina para soñar con el título local.

24 de noviembre 2025 · 09:50hs
Racing recibirá este lunes a River, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita tomarse revancha de la eliminación del mes pasado en la Copa Argentina.

El encuentro, que finalmente se jugará con público en el Estadio Presidente Perón, está programado para las 19:15, se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Racing llega a esta instancia luego de un impresionante sprint final en la fase regular, en el que ganó en seis de sus últimas nueve presentaciones y empató las tres restantes. Esto les permitió a los dirigidos por Gustavo Costas finalizar terceros en la Zona A con 25 puntos.

La “Academia” intentará conseguir un triunfo que le permita tomarse revancha de la derrota en los cuartos de final de Copa Argentina, en la que River lo eliminó gracias al triunfo 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien cumplió con la ley del ex.

El Torneo Clausura es la única instancia que le queda a Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026, aunque para hacerlo se tendrá que consagrar campeón en el ámbito local.

River, por su parte, atraviesa un momento flojísimo, ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos e incluso se complicó seriamente su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Esto se debe a que terminó cuarto en la tabla anual y para meterse en la próxima edición del torneo de clubes más importante de América se debe consagrar campeón del Torneo Clausura o lo debe hacer Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

Una nueva derrota dejaría aún más en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, quien buscará un triunfo clave en el “Cilindro de Avellaneda” que le permita a sus dirigidos recuperar la confianza.

Las formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Clausura
  • Playoffs – octavos de final
  • Racing – River
  • Estadio: Presidente Perón
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Yamil Possi

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris, Adrián Fernández; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

