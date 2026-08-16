Crueldad total en Sauce Viejo: le robó 100 mil pesos a una abuela que se gana la vida con la venta de carnada en la Ruta 11

El hecho ocurrió este viernes a las 17 en la intersección de Ruta 11 y calle América, en Sauce Viejo. El delincuente simuló comprar carnadas, amenazó a la víctima (74 años) y se dio a la fuga en una utilitaria blanca. Toda la secuencia quedó grabada.

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Este viernes por la tarde, en la intersección de la ruta 11 y calle América, frente a la fábrica de San Ignacio en Sauce Viejo , una comerciante fue víctima de un robo mientras atendía su negocio de venta de carnadas para pesca.

Según relató la damnificada, U. L., de 74 años, un hombre al que no conocía —de contextura robusta— se acercó y le consultó el precio de las distintas carnadas.

Cuando ella se disponía a darle el vuelto, el desconocido le dijo que le entregara todo lo que tenía. La mujer, muy nerviosa y sin poder precisar si el agresor portaba un arma, le entregó alrededor de $100.000. El hombre se dio a la fuga a bordo de una camioneta Traffic blanca.

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Denuncia

La mujer narró las circunstancias vividas a otras personas, y éstas denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Algunos minutos después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico sauceño, entrevistaron a la víctima, quien aportó las circunstancias del suceso, y describió particularmente al delincuente que bajo de su camioneta, y le robó la totalidad de la recaudación.

Testigos e imágenes

Los policías del Comando Radioeléctrico buscaron testigos entre los vecinos de la zona, y además, constataron la existencia de numerosas cámaras de videovigilancia públicas y privadas que deberían contener imágenes del delincuente antes de llegar hasta el puesto de venta de carnadas, el momento en el que asaltó a la mujer de 74 años, y la huida, con registros de su complexión física, vestimenta, modelo y patente del vehículo, a los fines de su aprehensión.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que sean identificadas todas las personas que puedan aportar datos como testigos, que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran haber registrado el hecho y la fuga del vehículo, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.