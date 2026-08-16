Iván Delfino retornó a Colón para iniciar su segundo ciclo como entrenador sabalero. Y el comienzo, desde lo matemático resulta irreprochable. Dos partidos dirigidos, que terminaron en triunfos y con la valla invicta.
La notable y asombrosa efectividad que alcanzó Iván Delfino dirigiendo a Colón como local
Son impactantes los números que cosecha el entrenador de Colón dirigiendo al equipo en el estadio Brigadier López
Por Ovación
La notable eficacia de Iván Delfino en el Brigadier López
Pero lo que resulta más asombroso es la efectividad que alcanzó Delfino dirigiendo a Colón en condición de local. Y lo ratificó en esta nueva etapa al frente del plantel.
Las estadísticas marcan que Delfino lleva dirigidos 15 partidos a Colón en Santa Fe. De los cuales, 13 pertenecen al primer ciclo en 2024 y los dos restantes a este segundo ciclo en 2026.
Y de esos 15 partidos que dirigió como local, Colón sumó 11 victorias, tres empates y apenas una derrota. Precisamente, luego de su único traspié en el Brigadier López ante Mitre de Santiago del Estero, la anterior dirigencia decidió despedirlo.
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Así las cosas, Iván Delfino sumó 36 puntos sobre 45 en disputa, alcanzando una efectividad del 80%, que sin dudas resulta impactante y es muy difícil de alcanzar para cualquier equipo.
Las 11 victorias fueron ante: Defensores Unidos 2-1, Almirante Brown 2-1, Patronato 4-0, Gimnasia y Tiro de Salta 1-0, Nueva Chicago 2-1, Almagro 3-0, Chaco For Ever 1-0, Atlético Rafaela 1-0 y Estudiantes de Río Cuarto 3-0, todas ellas en 2024. Y en este 2026, fue 1-0 con San Telmo y 3-0 ante Patronato.
Por su parte, los tres empates se dieron contra Aldosivi 1-1, Temperley 0-0 y Atlanta 1-1. Mientras que la única derrota fue contra Mitre de Santiago del Estero por 2-1.