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La notable y asombrosa efectividad que alcanzó Iván Delfino dirigiendo a Colón como local

Son impactantes los números que cosecha el entrenador de Colón dirigiendo al equipo en el estadio Brigadier López

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 11:07hs
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Iván Delfino alcanzó una efectividad del 80% dirigiendo a Colón en el Brigadier López.

UNO Santa Fe /José Busiemi.

Iván Delfino alcanzó una efectividad del 80% dirigiendo a Colón en el Brigadier López.

Iván Delfino retornó a Colón para iniciar su segundo ciclo como entrenador sabalero. Y el comienzo, desde lo matemático resulta irreprochable. Dos partidos dirigidos, que terminaron en triunfos y con la valla invicta.

La notable eficacia de Iván Delfino en el Brigadier López

Pero lo que resulta más asombroso es la efectividad que alcanzó Delfino dirigiendo a Colón en condición de local. Y lo ratificó en esta nueva etapa al frente del plantel.

Las estadísticas marcan que Delfino lleva dirigidos 15 partidos a Colón en Santa Fe. De los cuales, 13 pertenecen al primer ciclo en 2024 y los dos restantes a este segundo ciclo en 2026.

Y de esos 15 partidos que dirigió como local, Colón sumó 11 victorias, tres empates y apenas una derrota. Precisamente, luego de su único traspié en el Brigadier López ante Mitre de Santiago del Estero, la anterior dirigencia decidió despedirlo.

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Así las cosas, Iván Delfino sumó 36 puntos sobre 45 en disputa, alcanzando una efectividad del 80%, que sin dudas resulta impactante y es muy difícil de alcanzar para cualquier equipo.

Las 11 victorias fueron ante: Defensores Unidos 2-1, Almirante Brown 2-1, Patronato 4-0, Gimnasia y Tiro de Salta 1-0, Nueva Chicago 2-1, Almagro 3-0, Chaco For Ever 1-0, Atlético Rafaela 1-0 y Estudiantes de Río Cuarto 3-0, todas ellas en 2024. Y en este 2026, fue 1-0 con San Telmo y 3-0 ante Patronato.

Por su parte, los tres empates se dieron contra Aldosivi 1-1, Temperley 0-0 y Atlanta 1-1. Mientras que la única derrota fue contra Mitre de Santiago del Estero por 2-1.

Colón Iván Delfino local
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