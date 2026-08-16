Ignacio Lago, el as bajo la manga de Colón para soñar con el ascenso

El delantero atraviesa un momento superlativo y volvió a ser determinante ante Patronato. Sus números reflejan la influencia que tiene en un Colón que todavía sueña con alcanzar a Ferro y Deportivo Morón.

Colón tiene motivos para ilusionarse. El camino hacia el ascenso todavía es largo y el objetivo de quedarse con el primer puesto de la Zona A de la Primera Nacional aparece como una misión compleja, pero matemáticamente posible.

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Para conseguirlo, el Sabalero deberá protagonizar una remontada importante en la recta final del campeonato, ganar prácticamente todo lo que le queda y esperar que Ferro y Deportivo Morón pierdan puntos.

En ese desafío, hay un futbolista que aparece como la principal bandera futbolística del equipo: Ignacio Lago.

El delantero atraviesa un nivel superlativo y volvió a demostrarlo en la goleada 3-0 frente a Patronato, en el Brigadier López, donde marcó uno de los tantos y tuvo una actuación que volvió a ratificar su condición de jugador más determinante del plantel.

Un Lago decisivo en todas las facetas en Colón

Los números de su última presentación explican buena parte de su influencia. Lago terminó el partido con un gol y una asistencia, además de completar 7 de los 8 regates que intentó, una cifra que habla de su capacidad para romper líneas y superar rivales en el uno contra uno.

También completó 30 de 40 pases, con una efectividad del 75%, mientras que en campo rival acertó 23 de 31, alcanzando un 74%.

#Colon | Ignacio Lago vs Patronato



1 gol

1 asistencia

7/8 regates completados

30/40 pases (75%)

23/31 en campo rival (74%)

2 chances de gol creadas

14/24 duelos en el suelo ganados

6 recuperaciones

2 intercepciones



Otra gran exhibición de NACHO pic.twitter.com/kvmYWzJNfk — (@colonstats_) August 16, 2026

Pero su aporte no se limita a la generación ofensiva. Lago creó dos situaciones claras de gol, ganó 14 de 24 duelos en el suelo, recuperó seis pelotas y registró dos intercepciones.

Es decir, no solamente apareció para marcar o asistir. Participó, desequilibró, recuperó y fue protagonista en distintos sectores del campo.

Otra gran exhibición de Nacho, que se convirtió nuevamente en uno de los grandes responsables de que Colón pueda mirar hacia arriba.

Los números que explican su crecimiento en Col´pon

La temporada 2026 está siendo, estadísticamente, la mejor de Lago desde que viste la camiseta de Colón.

En la actual Primera Nacional disputó 24 partidos, convirtió 11 goles y aportó cinco asistencias, con 2.044 minutos acumulados. Además, registra tres participaciones que completan su impacto en el área rival según las estadísticas de la competencia.

La diferencia con lo ocurrido en 2025 es notable. Durante aquella temporada disputó 23 encuentros de Primera Nacional y apenas convirtió un gol, con tres asistencias, en 1.785 minutos.

En 2024, en cambio, ya había mostrado una versión mucho más productiva: 26 partidos, seis goles y tres asistencias en la Primera Nacional, además de un gol en los dos encuentros que disputó por Copa Argentina. Luego sufrió una grave lesión.

La evolución es clara: Lago pasó de ser una pieza importante a convertirse en una figura determinante.

Colón necesita de su mejor jugador

El gran desafío para Colón será conseguir que ese nivel individual de Lago encuentre respaldo en un funcionamiento colectivo que todavía presenta altibajos.

El Sabalero necesita descontar terreno respecto de Ferro y Deportivo Morón, que aparecen por encima en la pelea por el liderazgo. La posibilidad de alcanzar el primer lugar existe desde lo matemático, pero dependerá también de que los dos equipos que están arriba dejen puntos en el camino.

Y allí aparece una realidad que Colón no puede desconocer: no alcanza solamente con esperar que los demás fallen.

El equipo de Iván Delfino deberá mejorar y mucho desde lo futbolístico para convertirse en el mejor conjunto de la zona. El primer puesto no solamente entrega una ventaja deportiva: otorga el derecho de disputar la primera final por el ascenso a Primera División. Por eso cada partido que queda tendrá un peso enorme.

El sueño del ascenso se sostiene en Lago

Colón necesita una remontada considerable para meterse de lleno en esa pelea, pero tiene un futbolista capaz de marcar diferencias.

Lago está jugando con una confianza y una determinación que lo transformaron en el jugador más influyente del plantel. Su capacidad para encarar, asociarse, asistir, convertir y también colaborar en la recuperación lo convierte en una pieza difícil de reemplazar.

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El delantero ya dejó atrás aquella versión irregular de sus primeros tiempos y se consolidó como uno de los nombres propios del campeonato para Colón. Ahora el desafío será colectivo: acompañar a Lago.

Porque si Colón consigue elevar su nivel, sostener la intensidad y transformar sus buenas individualidades en un funcionamiento consistente, la remontada que hoy parece difícil puede convertirse en una posibilidad concreta.

La matemática todavía le abre una puerta al Sabalero. Y mientras esa puerta permanezca abierta, tener a un Ignacio Lago en este nivel es una de las principales razones para seguir creyendo.