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Messi falló un penal e Inter Miami cayó por goleada contra Nashville

El equipo de Florida perdió 4-1 como visitante, pero sigue segundo en la Conferencia Este.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 09:28hs
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Messi falló un penal e Inter Miami cayó por goleada contra Nashville

Inter Miami, con Lionel Messi entre los titulares, perdió 4-1 como visitante contra Nashville, en un partido válido por la décimonovena fecha de la Conferencia Este de la MLS, jugado esta noche.

El hondureño Andy Najar puso en ventaja al local, luego empató transitoriamente el venezolano Telasco Segovia para Inter, pero en la segunda parte Nashville no tuvo piedad y pasó a ganar con un doblete del británico Sam Surridge y otro gol del alemán Hany Mukhtar.

En tanto, y con el partido 1-0, Messi tuvo la oportunidad de igualar con un tiro penal, pero el arquero Brian Schwake adivinó la intención y contuvo el disparo sobre su palo derecho.

Cómo quedó el Inter Miami de Leo Messi tras la goleada sufrida

La amplia derrota dejó al equipo de Florida en la segunda posición de la Conferencia Este, a cinco puntos de Nashville, su verdugo de esta noche en el Geodis Park Stadium.

Messi, quien además recibió una tarjeta amarilla, poco pudo hacer en su reaparición como titular, luego de su breve ausencia, obligada por el fallecimiento de su padre -Jorge Messi- la semana anterior en Rosario.

De todas maneras, Inter sigue en una posición expectante, y con grandes posibilidades de clasificarse para los play off, en busca del título de la MLS. Y además de Messi, también jugaron en el equipo visitante los argentinos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura, Gonzalo Luján y Rodrigo De Paul.

Messi Inter Miami Nashville
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