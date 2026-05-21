Un cambio tendrá Colón para recibir a Mitre de Santiago del Estero

Con la baja obligada por lesión de Federico Lértora, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de una variante para jugar ante el equipo santiagueño

El DT de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de un cambio obligado.

El plantel de Colón continúa con la puesta a punto pensando en el partido que el próximo domingo a las 18 jugará ante Mitre de Santiago del Estero en el estadio Brigadier López.

Y para dicho encuentro, el DT sabalero Ezequiel Medrán está obligado a cambiar, ante la lesión que sufrió Federico Lértora en el partido ante Estudiantes de Buenos Aires.

El volante pidió el cambio en el primer tiempo y en la semana se confirmó que sufrió un pequeño desgarro en el aductor y por ese motivo quedó descartado.

En consecuencia, el entrenador tiene que definir el reemplazante y el mismo sería Darío Sarmiento, volviendo a poner en cancha el esquema con el que jugó ante All Boys.

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De esta manera, Medrán dejaría de lado los tres mediocampistas de marca y para el domingo, los dos volantes de contención serían Matías Muñoz e Ignacio Antonio.

Teniendo en cuenta que juega de local, el DT apostará por una formación más ofensiva, intentando sacar rédito de la jerarquía de sus futbolistas.

La formación rojinegra sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Matías Muñoz; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.