Uno Santa Fe | Colón | Colón

Un cambio tendrá Colón para recibir a Mitre de Santiago del Estero

Con la baja obligada por lesión de Federico Lértora, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de una variante para jugar ante el equipo santiagueño

21 de mayo 2026 · 10:07hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de un cambio obligado.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Colón Ezequiel Medrán dispondrá de un cambio obligado.

El plantel de Colón continúa con la puesta a punto pensando en el partido que el próximo domingo a las 18 jugará ante Mitre de Santiago del Estero en el estadio Brigadier López.

Colón y un cambio obligado

Y para dicho encuentro, el DT sabalero Ezequiel Medrán está obligado a cambiar, ante la lesión que sufrió Federico Lértora en el partido ante Estudiantes de Buenos Aires.

El volante pidió el cambio en el primer tiempo y en la semana se confirmó que sufrió un pequeño desgarro en el aductor y por ese motivo quedó descartado.

En consecuencia, el entrenador tiene que definir el reemplazante y el mismo sería Darío Sarmiento, volviendo a poner en cancha el esquema con el que jugó ante All Boys.

LEER MÁS: Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

De esta manera, Medrán dejaría de lado los tres mediocampistas de marca y para el domingo, los dos volantes de contención serían Matías Muñoz e Ignacio Antonio.

Teniendo en cuenta que juega de local, el DT apostará por una formación más ofensiva, intentando sacar rédito de la jerarquía de sus futbolistas.

La formación rojinegra sería con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Matías Muñoz; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Mitre cambio
Noticias relacionadas
nacho lago y un vinculo que va mas alla de una firma: me siento pleno en colon

Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: "Me siento pleno en Colón"

torneo promocional: kimberley estiro su invicto y aseguro el uno de la fase regular

Torneo Promocional: Kimberley estiró su invicto y aseguró el uno de la fase regular

torneo apertura a1: gran victoria de gimnasia en el felix colombo

Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo

alonso adelanto que colon ya trabaja en el mercado y respaldo el proyecto de medran

Alonso adelantó que Colón ya trabaja en el mercado y respaldó el proyecto de Medrán

Lo último

Subsidio al gas: cómo verificar si el beneficio sigue vigente antes del invierno

Subsidio al gas: cómo verificar si el beneficio sigue vigente antes del invierno

Un cambio tendrá Colón para recibir a Mitre de Santiago del Estero

Un cambio tendrá Colón para recibir a Mitre de Santiago del Estero

Media sanción de la ley que recorta subsidios al gas: cómo votaron los diputados santafesinos

Media sanción de la ley que recorta subsidios al gas: cómo votaron los diputados santafesinos

Último Momento
Subsidio al gas: cómo verificar si el beneficio sigue vigente antes del invierno

Subsidio al gas: cómo verificar si el beneficio sigue vigente antes del invierno

Un cambio tendrá Colón para recibir a Mitre de Santiago del Estero

Un cambio tendrá Colón para recibir a Mitre de Santiago del Estero

Media sanción de la ley que recorta subsidios al gas: cómo votaron los diputados santafesinos

Media sanción de la ley que recorta subsidios al gas: cómo votaron los diputados santafesinos

Patricia Bullrich presentó su declaración jurada y se analiza como una jugada contra Manuel Adorni

Patricia Bullrich presentó su declaración jurada y se analiza como una jugada contra Manuel Adorni

Fin de semana largo: Concordia despliega una variada agenda de actividades

Fin de semana largo: Concordia despliega una variada agenda de actividades

Ovación
Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Spahn explotó contra Racing y apuntó a Milito por el caso Nardoni

Spahn explotó contra Racing y apuntó a Milito por el caso Nardoni

Comienza la venta de entradas para los hinchas de Unión que viajan a Rosario

Comienza la venta de entradas para los hinchas de Unión que viajan a Rosario

Fernando Moner, por UNO 106.3: A Unión lo llevo en el corazón

Fernando Moner, por UNO 106.3: "A Unión lo llevo en el corazón"

Policiales
Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia