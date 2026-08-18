Milei celebró junto a Caputo la desaceleración de la inflación mayorista: "Vamos Toto, viva la libertad"

El índice de precios mayoristas aumentó 0,8% en julio y acumuló una suba de 31,1% en los últimos doce meses. El dato marcó una desaceleración respecto de junio y fue celebrado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Reacción oficial: Javier Milei celebró la desaceleración, destacando que "al final, julio empezó con cero", y Luis Caputo difundió un análisis de los resultados.

La inflación mayorista se desaceleró al 0,8% en julio y acumuló una variación interanual del 31,1% , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

El dato fue recibido con entusiasmo por el Gobierno nacional, especialmente por el presidente Javier Milei , quien destacó la evolución de los precios mayoristas y volvió a utilizar una de sus expresiones habituales para respaldar la gestión económica del ministro de Economía, Luis Caputo .

“¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!”, publicó Milei en sus redes sociales luego de que Caputo difundiera un análisis sobre los resultados del índice.

En otro mensaje, el mandatario se refirió directamente a la variación registrada durante julio y sostuvo: “Al final, julio empezó con cero”, en referencia a una afirmación que había realizado meses atrás sobre la evolución esperada de la inflación.

Y al final Julio empezó con CERO...

INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%

CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

El dato del INDEC

De acuerdo con el informe oficial, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en julio una suba del 0,8%.

El resultado estuvo explicado por un incremento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los productos importados.

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Con este resultado, la inflación mayorista acumuló un aumento del 16,6% entre enero y julio de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,1%.

El registro de julio representó, además, la menor inflación mayorista desde mayo de 2025 y la variación más baja para un mes de julio en los últimos siete años.

El indicador mantiene una tendencia descendente desde mayo, cuando había registrado un incremento del 2,5%. En junio, en tanto, la suba había sido del 1,1%, para finalmente ubicarse en el 0,8% en julio.

Por debajo de la inflación minorista

La evolución de los precios mayoristas también se ubicó por debajo de la inflación minorista.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en julio, con una variación acumulada del 33,8% interanual.

De esta manera, la inflación mayorista quedó 2,3 puntos porcentuales por debajo del IPC en la comparación interanual.

La diferencia entre ambos indicadores constituye uno de los datos observados por el mercado, ya que los precios mayoristas reflejan principalmente la evolución de los valores de los bienes en etapas previas a su llegada al consumidor final.

Qué productos explicaron la variación

Dentro de los productos nacionales, las divisiones que tuvieron mayor incidencia positiva sobre el IPIM fueron los productos agropecuarios, con 0,39 puntos porcentuales; las sustancias y productos químicos, con 0,19 puntos; los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,17 puntos; y los alimentos y bebidas, con 0,16 puntos.

En sentido contrario, el rubro petróleo crudo y gas tuvo una incidencia negativa de 0,91 puntos porcentuales, contribuyendo a moderar el resultado general del índice.

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También subieron los precios básicos del productor

El informe del INDEC también mostró una evolución similar en otros indicadores vinculados con los precios mayoristas.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) aumentó 0,8% en julio, producto de una suba del 0,9% en los productos nacionales y del 0,6% en los importados.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un incremento del 0,9%.

En este caso, los productos primarios tuvieron una baja del 1%, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica aumentaron 1,7%.

Caputo detalló los factores de la desaceleración

Luego de conocerse el informe del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó los principales factores que explicaron la evolución del IPIM durante julio.

LOS PRECIOS MAYORISTAS REGISTRARON UNA VARIACIÓN MENSUAL DE 0,8% EN JULIO



El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 0,8% mensual en julio, con una suba de 0,8% en los Productos Nacionales y 0,5% en los Importados

La variación en el mes fue… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 18, 2026

El análisis fue rápidamente respaldado por Milei, quien respondió con su habitual mensaje de apoyo al titular del Palacio de Hacienda:

“¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!”.

La reacción del Presidente volvió a poner el foco en la coordinación entre el discurso oficial y la evolución de los principales indicadores de inflación.

La lectura del Gobierno

El Gobierno interpreta la desaceleración de los precios mayoristas como una señal favorable dentro del proceso de estabilización de la economía.

Milei eligió destacar especialmente la variación mensual del indicador y recordó una de sus anteriores afirmaciones sobre la trayectoria de la inflación.

“Al final, julio empezó con cero”, escribió el mandatario.

Mientras tanto, el dato mayorista mostró que los precios continuaron moderando su ritmo de crecimiento durante el tercer mes consecutivo, aunque la inflación minorista todavía se mantiene por encima de ese registro.

El resultado de julio se suma así a una serie de indicadores que el Gobierno utiliza para respaldar su política económica y su estrategia de reducción de la inflación.