Cuándo y dónde vuelve a competir Colapinto en Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto viene de dar un Road Show histórico en la Ciudad de Buenos Aires que contó con la presencia de más de medio millón de personas.

El piloto argentino Franco Colapinto, quien viene de protagonizar un Road Show histórico en la Ciudad de Buenos Aires, ya se prepara de cara a su próximo desafío en la Fórmula 1.

Colapinto, que corre para la escudería francesa Alpine, tendrá actividad el próximo fin de semana, cuando diga presente en el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha en el campeonato de Fórmula 1.

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La actividad en dicho Gran Premio iniciará el viernes con la única práctica libre, que será desde las 13:30 hasta las 14:30 (hora de Argentina). Solo unas horas después, a las 17:30, comenzará la clasificación para la carrera sprint. Allí Colapinto tendrá una buena oportunidad para demostrar su pudo aprovechar estas semanas de parate para mejorar en las clasificaciones, debido a que su gran debilidad es su ritmo a una vuelta.

Por otra parte, la clasificación sprint, que entrega puntos para los ocho primeros, será el sábado a partir de las 13, mientras que la clasificación para la carrera principal está programada para las 17.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 iniciará el domingo, también a las 17.

El GP de Miami corresponde a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1 que tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien viene de ganar en China y Japón y se ilusiona con ser el campeón del mundo más joven de la historia.

Colapinto, por su parte, solo sumó un punto en lo que va de la temporada gracias al décimo puesto obtenido en el Gran Premio de China, donde protagonizó una de sus mejores actuaciones en la categoría.