La banca del jefe de Alpine a Colapinto: "Está en camino de ser más rápido que Gasly"

Steve Nielsen, jefe de Alpine, respaldó de el proceso de Franco Colapinto de cara al inicio de la nueva temporada de Fórmula 1

7 de enero 2026 · 17:08hs
La banca del jefe de Alpine a Colapinto: Está en camino de ser más rápido que Gasly

Steve Nielsen, jefe de Alpine, respaldó de el proceso de Franco Colapinto de cara al inicio de la nueva temporada de Fórmula 1 y aseguró que el piloto argentino “está en camino a ser más rápido que (Piere) Gasly”. El equipo considera clave darle continuidad al argentino, que afrontará por primera vez una temporada completa como piloto titular.

Mientras se aguarda el estreno del A526 en los tests de enero en Barcelona, Nielsen hizo un balance del año y explicó el impacto de las decisiones técnicas adoptadas. “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”, señaló el director general en diálogo con Motorsport.

La banca del jefe de Alpine a Colapinto

Nielsen también destacó algunos picos de rendimiento del argentino: “En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre”.

Los números de la temporada reflejaron las limitaciones del conjunto: Alpine apenas sumó puntos en una de las últimas once carreras, con un sexto puesto en Interlagos como excepción. Colapinto estuvo cerca de hacerlo en Zandvoort, donde finalizó 11°, en una de las pocas actuaciones competitivas del segundo auto.

El cierre del último campeonato dejó a Alpine en el último lugar del Campeonato de Constructores y obligó a replantear el proyecto a corto plazo. Las falencias del A525, sumadas a la decisión estratégica de frenar su desarrollo para enfocar recursos en el reglamento 2026, condicionaron los resultados y ampliaron la brecha con el resto de la parrilla.

De cara a 2026, Nielsen subrayó la necesidad de regularidad colectiva. “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato. Hemos sufrido un poco este año: solo un auto sumó puntos, y tampoco los suficientes con ese, mientras que el otro auto no sumó ningún punto con dos pilotos diferentes”.

En la misma línea, insistió en sostener la estabilidad del segundo asiento: “Necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”.

El directivo también realizó una fuerte autocrítica técnica. “Creo que la cruda realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos. Creo que ambos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto”, afirmó.

Y recordó las escasas excepciones: “En las pocas ocasiones en las que el auto fue lo suficientemente bueno como para pelear por los puntos, tuvimos una en Brasil y otra en Las Vegas”.

“Necesitamos hacer un auto mucho mejor, y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”, concluyó Nielsen.

