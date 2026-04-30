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Madelón tiene definida la formación titular de Unión para recibir a Talleres

Teniendo en cuenta que Marcelo Estigarribia cumplió la fecha de suspensión el DT de Unión Leonardo Madelón realizará un cambio apostando por la formación que sale de memoria

Ovación

Por Ovación

30 de abril 2026 · 12:54hs
El DT de Unión Leonardo Madelón dispondrá de un solo cambio para recibir a Talleres.

Prensa Unión

El DT de Unión Leonardo Madelón dispondrá de un solo cambio para recibir a Talleres.

Si bien el entrenador de Unión Leonardo Madelón no dispuso de ningún ensayo futbolístico, la realidad indica que pensando en el encuentro del sábado ante Talleres, el Tate tendrá un cambio.

Unión tendrá un solo cambio para recibir a Talleres

Y es que Marcelo Estigarribia cumplió con la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y volverá ser parte de la formación titular.

De esta manera, Madelón modificará el esquema táctico volviendo a jugar con un 4-4-2, que se había modificado en el cotejo ante Vélez para disponer de un 4-4-1-1, por la ausencia del delantero y la inclusión de Nicolás Palavecino.

LEER MÁS: Unión pierde a un defensor para el partido frente a Talleres

Así las cosas, Estigarribia ingresará en lugar de Palavecino, quien arrastra una molestia física, pero que no tendrá problemas para ocupar un lugar en el banco de relevos.

La formación rojiblanca será con: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Madelón Talleres
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