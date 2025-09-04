Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

A dos semanas de la barbarie en Avellaneda, la Conmebol determinó que Independiente quede eliminado y la Universidad de Chile acceda a los cuartos de final

4 de septiembre 2025 · 20:26hs
La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

El pasado miércoles 20 de agosto, el partido de vuelta de octavos de Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile se canceló por los fuertes incidentes en las tribunas. Comenzaron con la hinchada visitante arrojando objetos y luego todo se desmadró con la aparición de la barra local.

A dos semanas de ocurrido este gravísimo y lamentable episodio, y tras la audiencia que hubo el martes en Paraguay con representantes de ambos clubes, la Conmebol dio a conocer finalmente este jueves por la tarde su fallo definitivo: el Rojo quedó eliminado del certamen y el elenco trasandino avanzará a cuartos de final.

En los considerandos de la resolución, la Comisión Disciplinaria presidida por Eduardo Gross Brown dispuso “descalificar al Club Atlético Independiente sin exclusión de futuras competiciones”, así como la “obligación de jugar puerta cerrada los siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones de la Conmebol”, y también los próximos siete partidos como visitante sin aficionados.

La sanción incluye también un fuerte castigo económico: primero, una multa de 150.000 dólares, a descontar de los ingresos por derechos televisivos, y otra de US$ 100.000 por infracción al código disciplinario de la Conmebol.

La Conmebol, con todo el rigor contra Independiente

De su lado, Universidad de Chile avanzó entonces como ganador de esta serie por los octavos de final y se enfrentará ahora con Alianza Lima, de Perú, el equipo dirigido por Néstor Gorosito. En su caso, la Conmebol le impuso la obligación de jugar 7 partidos como local a puertas cerradas, y la misma cantidad de encuentros como visitante sin presencia de sus hinchas, mientras que en concepto de multas pagará algo más que el Rojo: US$ 270.000.

El ente rector del fútbol subcontinental había solicitado extrema confidencialidad sobre lo dicho en la sala en la que se realizó el encuentro aunque, en principio, no se añadió mucho a los descargos que los dos clubes habían remitido por escrito. “Todo el mundo sabe lo que viene diciendo cada una de las partes y no hubo nada nuevo. Nosotros pudimos reiterar nuestra verdad y los abogados estuvieron muy bien”, señaló Néstor Grindetti, el presidente de Independiente. “Estamos tranquilos. Expusimos nuestros argumentos de forma clara y concisa. Yo me voy contento”, dijo a su vez Michael Clark, titular de Azul Azul, la gerenciadora de Universidad de Chile. El fallo terminó dándole la razón al club de Santiago.

El principal argumento que fundamentaba la posición de la U es que en todos sus fallos Conmebol hace pagar las consecuencias al club organizador, y de hecho, varias entidades chilenas han recibido sanciones por desmanes cuando actuaron como locales (Colo Colo fue la última, este año).

Mientras las especulaciones sobrevolaban Luque, en Argentina la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) decidió prohibir en la provincia de Buenos Aires el ingreso de público visitante para los partidos que allí juegue Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027, y la concurrencia a espectáculos deportivos a 41 individuos (identificados con nombre, apellido, número de DNI y, en algunos casos, domicilios) como integrantes de la barra brava de Independiente, que agredió de manera salvaje a los hinchas chilenos en la tribuna Pavoni alta.

Independiente Universidad de Chile Conmebol
Noticias relacionadas
kicillof hablo del independiente-u de chile y dijo que conmebol dirige el operativo

Kicillof habló del Independiente-U de Chile y dijo que Conmebol dirige el operativo

comunicado de independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

hasta las lagrimas: la emocion invadio a messi en la entrada en calor de la seleccion

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

al compas de messi, argentina le gana 1-0 a venezuela y explota el monumental

Al compás de Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela y explota el Monumental

Lo último

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

Al compás de Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela y explota el Monumental

Al compás de Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela y explota el Monumental

Último Momento
Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

Hasta las lágrimas: la emoción invadió a Messi en la entrada en calor de la Selección

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

La Conmebol descalificó a Independiente de la Sudamericana y la U de Chile pasó a cuartos

Al compás de Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela y explota el Monumental

Al compás de Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela y explota el Monumental

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

El festejo santafesino por la Ley de Emergencia en Discapacidad: La felicidad de conquistar derechos

El festejo santafesino por la Ley de Emergencia en Discapacidad: "La felicidad de conquistar derechos"

Ovación
El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

El clásico de Copa Santa Fe tiene nuevo horario y será solo con hinchas locales

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Del Blanco: Estamos disfrutando de este presente en Unión

Del Blanco: "Estamos disfrutando de este presente en Unión"

Fragapane: El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico

Fragapane: "El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico"

Colazo: Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes

Colazo: "Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes"

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional