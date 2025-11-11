La contundente decisión que tomó Scaloni luego del amistoso que jugará Argentina

La Selección Argentina afronta una gira inusual en este cierre del 2025. Un amistoso en Angola que obligó a los jugadores a vacunarse, bajas de último momento –como las de Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Enzo Fernández-, las caras nuevas de Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni y Kevin Mac Allister y ahora una tajante decisión de Lionel Scaloni que cambia por completo la logística en España.

La idea en un primer momento era que los convocados trabajaran en Alicante, España, hasta el jueves (habrá práctica matutina), momento en el que deberán viajar a Luanda para terminar de pulir los últimos detalles de cara al partido del viernes, desde las 13.

Luego del silbatazo final en el Estádio 11 de Novembro, algunos referentes quedarían liberados, como era el caso de Lionel Messi, y el resto de la delegación regresaría a tierras ibéricas para entrenar hasta mediados de la semana que viene.

Sin embargo, todo cambió a último momento: el cuerpo técnico nacional no seguirá con los entrenamientos luego del amistoso con su rival africano y todos los futbolistas ya tienen el visto bueno para sumarse a sus respectivos clubes el fin de semana. Será un temprano cierre de gira.

Si bien algunos serán evaluados detalladamente en estos días, sobre todo los mencionados Panichelli, Prestianni y Mac Allister, Valentín Barco, Máximo Perrone y José Manuel López, quienes sueñan con ganarse un lugar en la lista del Mundial 2026, no habrá demasiado tiempo para ajustar piezas en la cancha durante esta ventana internacional de la FIFA, que servirá más como una despedida de año que un banco de pruebas para la Selección.