Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Colón sumó una nueva ficha para la Liga Argentina con la llegada del interno colombiano Juan José Lozano Torres , quien ya se incorporó a los entrenamientos y formará parte de la gira que el equipo realizará por La Rioja. El cuerpo técnico espera que, una vez cumplidos los trámites de habilitación, pueda ser una alternativa en la rotación interior.

Lozano, nacido el 31 de marzo de 2003 y de dos metros , cuenta con antecedentes en selecciones formativas de su país, ya que integró los planteles de Colombia U15 y U17 en los torneos Sudamericanos de 2018 y 2019.

El nuevo refuerzo arriba con ritmo de competencia, tras vestir la camiseta de Caimanes del Llano, y ocupará el lugar que deja Deiman Reyes, quien no logró afianzarse y no continuará.

El Roinegro afrontará esta semana una exigente doble presentación fuera de casa: el jueves frente a Amancay y el sábado ante Fusión Riojana. Además, se espera la llegada de otro extranjero para reforzar la pintura en los próximos días.