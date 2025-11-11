Uno Santa Fe | Ovación | Lamine Yamal

Lamine Yamal fue desafectado de la selección por un tratamiento médico no autorizado

El delantero de Barcelona Lamine Yamal fue desafectado de la selección española que disputa las Eliminatorias por iniciar un tratamiento sin ser autorizado

11 de noviembre 2025 · 12:09hs
Lamine Yamal fue desafectado de la Selección de España.

Lamine Yamal fue desafectado de la Selección de España.

El delantero español Lamine Yamal fue protagonista de una polémica situación al ser desvinculado de su selección por un tratamiento para el que no estaba autorizado, por lo que se perderá la doble fecha de Eliminatorias Europeas.

Lamine Yamal afuera de la Selección de España

La noticia fue informada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que a través de un comunicado expresó su “sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial de la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

Con respecto a dicho procedimiento, la RFEF aclaró que “se realizó sin comunicación previa al cuerpo médico de la selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”.

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, continuó el comunicado.

Finalmente, expresaron: “Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”.

Los problemas en el pubis son un verdadero dolor de cabeza para Yamal esta temporada, ya que debido a su lesión en dicha zona se perdió varios partidos.

Durante esta doble fecha de Eliminatorias Europeas, la selección de España visitará a Georgia y luego recibirá a Turquía, con el objetivo de conseguir los resultados necesarios para asegurarse la primera posición en el Grupo E que le otorgaría la clasificación al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lamine Yamal Eliminatorias Selección
Noticias relacionadas
Lionel Scaloni decidió desafectar al plantel luego del amistoso ante Angola.

La contundente decisión que tomó Scaloni luego del amistoso que jugará Argentina

Messi reconoció que extraña su vida en Barcelona y en el club en el que se inició futbolísticamente.

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Lionel Messi se mostró ilusionado con jugar la Copa del Mundo.

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina

El rafaelino Pedro Rubiolo se recuperó de una lesión y se sumó al plantel de Los Pumas.

Los Pumas anunciaron un cambio en el plantel para visitar a Escocia

Lo último

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Último Momento
El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"