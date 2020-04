La cuarentena de Karina Suligoy, la capitana de Villa Dora

Aislada en capital, Karina Suligoy, capitana y armadora de Villa Dora, nos cuenta un poco de sus actividades, recetas y divertidas innovaciones que lleva a cabo durante sus días de encierro por la cuarentena… ¡juega al tenis de mesa usando pantuflas de paletas! ¿Te animás a probarlo?. Y obvio, que nunca la separen del mate!

1) ¿Dónde y con quién estás pasando la cuarentena?

Estoy acuarentenada en capital.

2) ¿Cuál es tu actividad favorita estos días?

Me gusta mucho cocinar.. (así voy a quedar también probar recetas. De todo!

3) ¿Cuál es la actividad que ni en cuarentena podés ponerte a hacer?

Terminar de leer libros. Empiezo y no los termino. No se por que.. no puedo!

4) Dress-code: Las prendas de ropa que más estás usando en casa.

Remeras grandes y cómodas..

5) Anécdota o situación curiosa de la cuarentena, tuya o por el barrio…

Nada, creo que la cuarentena me volvió chusma. Espero algún gritito de la calle para salir al balcón a ver que pasa

6) ¿Qué comida sale más en casa?

Los revueltos con verduras! (Hay verduras que no sabía que me gustaban). Las pastas caseras también!

7) ¿Serie o programa de TV para recomendar?

Ahora estoy mirando Atypical. Recomendable!

8) ¿Y una película?

El héroe de Berlín.

9) ¿Un libro que recomiendes?

El monje que vendió su Ferrari.

10) ¿Una app que uses y esté buena?

Spotify y radios argentinas. Me gusta mucho usar esas dos. No sé si están buenas!

11) Un usuario o cuenta de red social para seguir.

Mi hermana en Twitter. @Valesuligoy. Es muy graciosa!

12) ¿Un juego de mesa o videojuego para recomendar?

Olympic Game 1983. Por que tiene Mario Bros y varios juegos de mi infancia. Y el truco!!!

13) ¿Alguna otra actividad en casa que no entre en ninguno de los rubros anteriores?

El tenis de mesa. De raquetas se usan pantuflas.. alto juego! También juego al bingo por videollamada. Con premios y todo!

14) ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando termine la cuarentena?

Ir a tomar mates a un parque en el rayo del sol!!

15) Un mensaje para dejar.

Quedémonos en nuestra casa. Porfa, Hagamos caso. Cuidemos a los demás.

Fuente: Somos Vóley