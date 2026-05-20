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Copa Argentina: Atlético Tucumán aplastó a Talleres y espera por Unión o Independiente

Atlético Tucumán derrotó en Rosario a Talleres 3-0 y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina. Espera por Unión o Independiente

20 de mayo 2026 · 19:38hs
Copa Argentina: Atlético Tucumán aplastó a Talleres y espera por Unión o Independiente

Prensa Copa Argentina

Atlético Tucumán firmó una de sus mejores actuaciones en lo que va del año y avanzó a paso firme en la Copa Argentina. En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, derrotó este miércoles por la tarde con un contundente 3-0 a Talleres por los 16avos de final.

El encuentro arrancó de la mejor manera para el Decano. Apenas corrían 4 minutos del primer tiempo cuando Renzo Tesuri infló la red con arco vació y puso el 1-0. El gol tempranero descolocó a Talleres, que la terminó sacando barata.

Lejos de bajar la intensidad, el equipo de Julio Falcioni castigó en el segundo tiempo. Específicamente a los 12 minutos, Lautaro Godoy capturó una pelota en el área y firmó el 2-0 que empezó a inclinar definitivamente la balanza.

Con el marcador a favor, el Decano se replegó bien y aprovechó la desesperación de su rival. A los 31 minutos, Nicolás Laméndola conectó un certero cabezazo tras una precisa asistencia del ingresado Leandro Díaz para sellar el 3-0 definitivo y desatar la fiesta tucumana.

Con este triunfazo, Atlético Tucumán se metió de lleno entre los 16 mejores equipos del certamen federal. Ahora, el Decano aguarda con tranquilidad en los octavos de final. En esa misma instancia, los tucumanos esperarán por el vencedor entre Unión e Independiente de Avellaneda, duelo que se jugará el próximo viernes.

El resumen de Talleres y Atlético Tucumán

Embed - Talleres 0 - 3 Atlético Tucumán | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

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