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El Clausura entra en zona de definición: fechas, cruces y formato de los playoffs

El Torneo Clausura entró en su etapa decisiva y ya tiene a los 16 clasificados. Los cruces comenzarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 10:40hs
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El Clausura entra en zona de definición: fechas, cruces y formato de los playoffs

La fase regular del Torneo Clausura 2026 llegó a su fin y dejó conformado el cuadro de los octavos de final. Con los 16 equipos clasificados, comienza la cuenta regresiva para el inicio de los playoffs, que se disputarán a eliminación directa y tendrán como objetivo alcanzar la gran final del 12 de diciembre en La Plata. El camino hacia el título ya está definido.

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Los ocho cruces de octavos de final del Clausura 2026

Los primeros enfrentamientos quedaron establecidos de acuerdo con las posiciones que cada equipo consiguió en su respectiva zona. Instituto y Rosario Central, líderes de los grupos A y B, respectivamente, tendrán la ventaja de jugar como locales en el inicio de la etapa eliminatoria.

El cuadro quedó dividido en dos sectores y presenta varios duelos atractivos, con Boca, River, Independiente y otros protagonistas del fútbol argentino en busca de un lugar entre los ocho mejores.

Parte izquierda del cuadro:

  • Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B).

  • River (4° B) vs. Lanús (5° A).

  • Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A).

  • Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B).

Parte derecha del cuadro:

  • Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° A).

  • Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B).

  • Boca (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B).

  • Gimnasia La Plata (3° B) vs. Newell's (6° A).

Los encuentros de octavos de final se disputarán durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Los ganadores avanzarán a los cuartos, donde comenzará a reducirse el camino hacia la definición del campeonato.

El calendario de los playoffs y el formato de definición

La organización estableció un cronograma de cuatro instancias para conocer al campeón del segundo torneo de la temporada. Los octavos se jugarán el 21 y 22 de noviembre, los cuartos tendrán lugar el fin de semana del 29 de noviembre y las semifinales se desarrollarán alrededor del 6 de diciembre.

La final está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, escenario que recibirá a las dos parcialidades.

En cuanto al sistema de disputa, los octavos, cuartos y semifinales serán a partido único en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. Si alguno de esos encuentros finaliza igualado durante los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de mantenerse la paridad, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.

El ganador del Clausura obtendrá el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, tendrá otro compromiso importante: disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, vencedor del Torneo Apertura, el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Clausura octavos playoffs
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