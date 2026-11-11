Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Se viene la última ventana internacional del año en fecha FIFA, donde las selecciones sudamericanas buscarán seguir puliendo detalles para las Eliminatorias.

Las selecciones sudamericanas cerrarán el 2026 durante los próximos días, en los que se llevará a cabo la última fecha FIFA que se extenderá hasta el 17 de noviembre.

La Selección argentina , que tiene todo arreglado para la continuidad de su director técnico Lionel Scaloni, se enfrentará el viernes 13 a partir de las 20 con su par de Uruguay , en una nueva edición del "Clásico del Río de la Plata" que se disputará en "La Bombonera".

Cuatro días más tarde, el 17 de noviembre, la "Albiceleste" se medirá con Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Pero la Argentina no será la única selección sudamericana con acción en esta doble fecha FIFA. El resto de los combinados de este continente tendrán dos partidos cada uno a excepción de Perú, que solo jugará uno (contra Bolivia el viernes 13).

Entre los amistosos más destacados, está el de Brasil contra Japón, que será el sábado 14, mientras que el más curioso será el de Venezuela contra el País Vasco ese mismo día.

Los partidos de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Argentina:

Vs. Uruguay el viernes 13

Vs. Costa Rica el martes 17

Bolivia:

Vs. Perú el viernes 13

Vs. Ecuador el martes 17

Brasil:

Vs. Japón el sábado 14

Vs. Singapur el martes 17

Chile:

Vs. Colombia el viernes 13

Vs. Colombia el martes 17

Colombia:

Vs. Chile el viernes 13

Vs. Chile el martes 17

Ecuador:

Vs Costa Rica el viernes 13

Vs. Bolivia el martes 17

Paraguay:

Vs. Singapur el viernes 13

Vs. Japón el martes 17

Perú:

Vs. Bolivia el viernes 13

Uruguay:

Vs. Argentina el viernes 13

Vs. República Dominicana el martes 17

Venezuela: