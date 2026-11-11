Las selecciones sudamericanas cerrarán el 2026 durante los próximos días, en los que se llevará a cabo la última fecha FIFA que se extenderá hasta el 17 de noviembre.
Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA
Se viene la última ventana internacional del año en fecha FIFA, donde las selecciones sudamericanas buscarán seguir puliendo detalles para las Eliminatorias.
Por Ovación
La Selección argentina, que tiene todo arreglado para la continuidad de su director técnico Lionel Scaloni, se enfrentará el viernes 13 a partir de las 20 con su par de Uruguay, en una nueva edición del "Clásico del Río de la Plata" que se disputará en "La Bombonera".
Cuatro días más tarde, el 17 de noviembre, la "Albiceleste" se medirá con Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Pero la Argentina no será la única selección sudamericana con acción en esta doble fecha FIFA. El resto de los combinados de este continente tendrán dos partidos cada uno a excepción de Perú, que solo jugará uno (contra Bolivia el viernes 13).
Entre los amistosos más destacados, está el de Brasil contra Japón, que será el sábado 14, mientras que el más curioso será el de Venezuela contra el País Vasco ese mismo día.
Los partidos de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA
Argentina:
- Vs. Uruguay el viernes 13
- Vs. Costa Rica el martes 17
Bolivia:
- Vs. Perú el viernes 13
- Vs. Ecuador el martes 17
Brasil:
- Vs. Japón el sábado 14
- Vs. Singapur el martes 17
Chile:
- Vs. Colombia el viernes 13
- Vs. Colombia el martes 17
Colombia:
- Vs. Chile el viernes 13
- Vs. Chile el martes 17
Ecuador:
- Vs Costa Rica el viernes 13
- Vs. Bolivia el martes 17
Paraguay:
- Vs. Singapur el viernes 13
- Vs. Japón el martes 17
Perú:
- Vs. Bolivia el viernes 13
Uruguay:
- Vs. Argentina el viernes 13
- Vs. República Dominicana el martes 17
Venezuela:
- Vs. País Vasco el sábado 14
- Vs. Rusia el martes 17