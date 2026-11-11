Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Campeón del mundo con Boca y con pasado en Colón y Midland, atravesó una historia familiar muy difícil. La lucha por la salud de Zoe marcó su vida.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 11:01hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

La historia de Pablo Jerez excede largamente al fútbol. El exdefensor, que vistió las camisetas de Colón y Midland y fue campeón del mundo con Boca, habló en La Primera de Sol, donde repasó uno de los capítulos más difíciles de su vida: la enfermedad de su hija Zoe. Para afrontar los tratamientos y acompañar su recuperación, debió realizar enormes sacrificios, trabajó como remisero y hasta vendió camisetas que había conservado de su carrera deportiva.

LEER MÁS: Colón empieza a definir el futuro de los jugadores que deben regresar al club en 2027

De campeón del mundo con Boca a una lucha familiar que cambió su vida

Jerez formó parte de aquel plantel de Boca conducido por Carlos Bianchi que conquistó la Copa Intercontinental de 2003 frente al Milan. Sin embargo, detrás de los logros deportivos atravesaba una situación personal extremadamente delicada. Su hija nació antes de tiempo, contrajo una bacteria hospitalaria que le provocó meningitis e hidrocefalia y sufrió lesiones cerebrales e infartos que obligaron a realizarle numerosas intervenciones quirúrgicas.

Durante su etapa en Colón, entre 2005 y 2008, Zoe atravesaba uno de los momentos más complicados. El exfutbolista reconoció que la situación familiar repercutía inevitablemente en su vida profesional y que recibió ayuda de distintas personas e instituciones para sostener los tratamientos.

Uno de los clubes que tuvo un papel importante fue Midland. Cuando terminó su vínculo contractual, Agustín Orión le permitió continuar vinculado a la institución sin cobrar un sueldo, con el objetivo de conservar la cobertura médica de Futbolistas Argentinos Agremiados y garantizar el acceso a los medicamentos y las terapias que necesitaba su hija.

"Midland me abrió las puertas en un momento complicado de mi vida, Agustín Orión se portó de 10 conmigo porque cuando finalizó mi contrato con Midland, él me permitió firmar sin goce de sueldo solamente para mantener la obra social de Futbolistas Argentinos Agremiados y sostener la enfermedad grave de mi hija, conseguir sus medicamentos y asistir a las terapias", relató.

En ese recorrido también tuvo que buscar alternativas laborales para afrontar los gastos familiares. Trabajó como remisero y vendió camisetas que había conservado de su trayectoria como futbolista, objetos que representaban recuerdos de una carrera que incluyó algunos de los momentos más importantes del fútbol argentino.

Su paso por Colón, los entrenadores que lo marcaron y el presente de Zoe

El recuerdo de Jerez sobre su etapa en Santa Fe está atravesado por el agradecimiento. Llegó al Sabalero en 2005 y permaneció hasta 2008, período en el que compartió plantel con futbolistas de jerarquía y fue dirigido por entrenadores de reconocida trayectoria.

"El Bichi Fuertes, que me cobijó como si fuese un hijo más… Los compañeros… ¡Los técnicos que tuve…! Yo no podía creer que me dirigieran Falcioni, Mohamed, Astrada, Martino, el Huevo Toresani, el Patón Bauza… Entrenadores de selección, internacionales y no se nos pudo dar en ese momento…", recordó.

También destacó la calidad de los jugadores con los que compartió vestuario, entre ellos Giovanny Hernández, Totono Grisales y Rivarola. Incluso mencionó un partido inolvidable frente a Racing, cuando el gol de Pirulo Rivarola fue determinante para que Colón consiguiera la permanencia en Primera División.

"Yo venía de Boca y había sido campeón del mundo, pero no podía creer el hecho de jugar en un equipo con tantas figuras como aquellos de Colón", expresó.

Actualmente, Jerez trabaja como entrenador del fútbol femenino de Boca junto a Jorge Martínez. Mientras tanto, Zoe continúa con su proceso de rehabilitación y evolución. Su papá contó que puede caminar, aunque todavía necesita asistencia para algunas actividades cotidianas y presenta dificultades de aprendizaje.

Su recorrido por el fútbol tuvo títulos, grandes compañeros y experiencias inolvidables. Pero, por encima de todo, Pablo Jerez encontró en la lucha por el bienestar de su hija el desafío más importante de su vida. Una historia que vuelve a tomar relevancia en la previa del encuentro entre Colón y Midland, los dos clubes que tienen al exdefensor como protagonista en común.

Colón jugador Jerez Midland
Noticias relacionadas
colon brindo detalles de como acceder a la promocion para el partido ante midland

Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

facundo taborda, otro que deberia regresar a colon tras su paso por racing de cordoba

Facundo Taborda, otro que debería regresar a Colón tras su paso por Racing de Córdoba

rasmussen, una garantia de continuidad en un colon que suena con el ascenso

Rasmussen, una garantía de continuidad en un Colón que sueña con el ascenso

midland no se conforma con la ventaja de colon: tenemos que salir a buscar la victoria

Midland no se conforma con la ventaja de Colón: "Tenemos que salir a buscar la victoria"

Lo último

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

Último Momento
Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Colón encontró una certeza bajo los tres palos: el inédito caso de Tomás Giménez

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Ovación
La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Policiales
Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"