Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Campeón del mundo con Boca y con pasado en Colón y Midland, atravesó una historia familiar muy difícil. La lucha por la salud de Zoe marcó su vida.

La historia de Pablo Jerez excede largamente al fútbol. El exdefensor, que vistió las camisetas de Colón y Midland y fue campeón del mundo con Boca, habló en La Primera de Sol, donde repasó uno de los capítulos más difíciles de su vida: la enfermedad de su hija Zoe. Para afrontar los tratamientos y acompañar su recuperación, debió realizar enormes sacrificios, trabajó como remisero y hasta vendió camisetas que había conservado de su carrera deportiva.

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De campeón del mundo con Boca a una lucha familiar que cambió su vida

Jerez formó parte de aquel plantel de Boca conducido por Carlos Bianchi que conquistó la Copa Intercontinental de 2003 frente al Milan. Sin embargo, detrás de los logros deportivos atravesaba una situación personal extremadamente delicada. Su hija nació antes de tiempo, contrajo una bacteria hospitalaria que le provocó meningitis e hidrocefalia y sufrió lesiones cerebrales e infartos que obligaron a realizarle numerosas intervenciones quirúrgicas.

Durante su etapa en Colón, entre 2005 y 2008, Zoe atravesaba uno de los momentos más complicados. El exfutbolista reconoció que la situación familiar repercutía inevitablemente en su vida profesional y que recibió ayuda de distintas personas e instituciones para sostener los tratamientos.

Uno de los clubes que tuvo un papel importante fue Midland. Cuando terminó su vínculo contractual, Agustín Orión le permitió continuar vinculado a la institución sin cobrar un sueldo, con el objetivo de conservar la cobertura médica de Futbolistas Argentinos Agremiados y garantizar el acceso a los medicamentos y las terapias que necesitaba su hija.

"Midland me abrió las puertas en un momento complicado de mi vida, Agustín Orión se portó de 10 conmigo porque cuando finalizó mi contrato con Midland, él me permitió firmar sin goce de sueldo solamente para mantener la obra social de Futbolistas Argentinos Agremiados y sostener la enfermedad grave de mi hija, conseguir sus medicamentos y asistir a las terapias", relató.

En ese recorrido también tuvo que buscar alternativas laborales para afrontar los gastos familiares. Trabajó como remisero y vendió camisetas que había conservado de su trayectoria como futbolista, objetos que representaban recuerdos de una carrera que incluyó algunos de los momentos más importantes del fútbol argentino.

Su paso por Colón, los entrenadores que lo marcaron y el presente de Zoe

El recuerdo de Jerez sobre su etapa en Santa Fe está atravesado por el agradecimiento. Llegó al Sabalero en 2005 y permaneció hasta 2008, período en el que compartió plantel con futbolistas de jerarquía y fue dirigido por entrenadores de reconocida trayectoria.

"El Bichi Fuertes, que me cobijó como si fuese un hijo más… Los compañeros… ¡Los técnicos que tuve…! Yo no podía creer que me dirigieran Falcioni, Mohamed, Astrada, Martino, el Huevo Toresani, el Patón Bauza… Entrenadores de selección, internacionales y no se nos pudo dar en ese momento…", recordó.

También destacó la calidad de los jugadores con los que compartió vestuario, entre ellos Giovanny Hernández, Totono Grisales y Rivarola. Incluso mencionó un partido inolvidable frente a Racing, cuando el gol de Pirulo Rivarola fue determinante para que Colón consiguiera la permanencia en Primera División.

"Yo venía de Boca y había sido campeón del mundo, pero no podía creer el hecho de jugar en un equipo con tantas figuras como aquellos de Colón", expresó.

Actualmente, Jerez trabaja como entrenador del fútbol femenino de Boca junto a Jorge Martínez. Mientras tanto, Zoe continúa con su proceso de rehabilitación y evolución. Su papá contó que puede caminar, aunque todavía necesita asistencia para algunas actividades cotidianas y presenta dificultades de aprendizaje.

Su recorrido por el fútbol tuvo títulos, grandes compañeros y experiencias inolvidables. Pero, por encima de todo, Pablo Jerez encontró en la lucha por el bienestar de su hija el desafío más importante de su vida. Una historia que vuelve a tomar relevancia en la previa del encuentro entre Colón y Midland, los dos clubes que tienen al exdefensor como protagonista en común.