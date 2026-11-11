Con una posible variante, Colón trabaja en el Brigadier pensando en Midland

El Sabalero se prepara para los octavos de final del Reducido y el entrenador analiza variantes: Castet se perfila para volver, Beltrán gana terreno y Franco García será exigido.

Colón atraviesa días decisivos de preparación para el cruce ante Midland por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. Este miércoles, el plantel trabajará en el estadio Brigadier López, donde Iván Delfino comenzará a ajustar las últimas cuestiones futbolísticas y perfilará la formación para el compromiso del sábado. Entre las novedades, Facundo Castet tiene posibilidades de recuperar la titularidad y Franco García difícilmente llegue al partido pero será exigido.

Castet se perfila para volver y Beltrán busca sostener su lugar

Una de las variantes que empieza a tomar fuerza está en el lateral izquierdo. Facundo Castet volvió a estar disponible y tendría muchas posibilidades de regresar al equipo titular en lugar de Sebastián Olmedo. El defensor aparece como la principal alternativa para modificar la última línea respecto de la formación que enfrentó a Defensores Unidos.

En la mitad de la cancha también hay cuestiones por resolver. Emanuel Beltrán cuenta con buenas chances de continuar entre los titulares, aunque Ignacio Antonio y Darío Sarmiento son otras opciones que el cuerpo técnico tiene en consideración. Por ahora, el uruguayo corre con ventaja y podría conservar su lugar en el mediocampo sabalero.

La situación más complicada es la de Franco García. El futbolista continúa con molestias en el empeine, producto de la lesión que arrastra, y su presencia frente a Midland peligra. Se trata de una baja que reduce las alternativas ofensivas y obliga a Delfino a trabajar con otras opciones aunque lo va a esperar hasta último momento.

Si se mantiene la tendencia de las últimas prácticas, Colón presentaría una sola modificación respecto del equipo que viene de jugar ante Defensores Unidos: Castet ingresaría por Olmedo. De todas maneras, el entrenador todavía dispone de entrenamientos para confirmar la formación definitiva.

La ventaja deportiva, un respaldo que Colón buscará aprovechar

El partido ante Midland se disputará el sábado en el estadio Brigadier López y tendrá carácter eliminatorio. Colón contará con una ventaja importante por haber terminado mejor ubicado en la fase regular del campeonato: si el encuentro finaliza igualado después de los 90 minutos, el Sabalero avanzará a los cuartos de final.

El probable equipo de Colón:

Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Emanuel Beltrán, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.