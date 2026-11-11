Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Unión recibió 13 penales en contra desde agosto de 2024 y comparte el registro más alto del fútbol argentino junto a otros tres equipos.

Unión aparece en el centro de una estadística que refleja una tendencia desfavorable en la Liga Profesional. Según un informe publicado por el diario Olé, el equipo santafesino integra el grupo de clubes que más penales en contra recibieron durante el período analizado, con 13 sanciones desde el 27 de agosto de 2024 hasta la fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

El dato ubica al Tatengue en el primer lugar de ese ranking, compartido con Banfield, Atlético Tucumán y Huracán. Se trata de una cifra que adquiere mayor dimensión cuando se observa el recorrido completo de las estadísticas: Unión disputó 82 partidos durante ese lapso y en 13 oportunidades los árbitros señalaron el punto penal en su contra.

La comparación de Unión con el resto de la Liga Profesional

La comparación con el resto de los equipos de Primera División también permite dimensionar el registro. Mientras Unión acumula 13 penales en contra, River recibió nueve, Boca ocho, Racing diez y Rosario Central apenas seis. En el otro extremo aparece Barracas Central, que lleva 82 encuentros consecutivos sin que le sancionen un penal en su área.

La estadística también contempla los penales a favor y allí Unión vuelve a quedar entre los equipos más perjudicados en el balance general. Al Tatengue le concedieron siete ejecuciones desde los doce pasos, frente a las 13 que tuvo en contra, lo que representa un saldo negativo de seis.

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Ese registro lo ubica entre los peores del campeonato en la diferencia entre sanciones favorables y desfavorables. Solamente Banfield, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto presentan un balance más adverso, mientras que Atlético Tucumán acumula una diferencia de -3 y Huracán terminó equilibrado, con 13 penales a favor y la misma cantidad en contra.

La lista de los equipos con MÁS PENALES EN CONTRA, contabilizando desde agosto de 2024 en el fútbol argentino:



1 - Banfield | 15

2 - Atlético Tucumán | 13

3 - Huracán | 13

4 - Unión | 13

5 - Aldosivi | 12

6 - Estudiantes de La Plata | 12

7 -… pic.twitter.com/ax8V2dVDMl — JS (@juegosimple__) November 10, 2026

El recorte correspondiente exclusivamente a 2026 muestra una tendencia algo diferente, aunque Unión tampoco consigue escapar de los números desfavorables. Durante el año recibió tres penales en contra en 34 partidos, una cifra que lo coloca dentro de un grupo numeroso de equipos que comparten ese registro.

En ese período, Barracas Central e Instituto fueron los únicos clubes que no tuvieron penales en contra, mientras que Gimnasia y San Lorenzo registraron apenas dos. River y Boca, por su parte, recibieron tres, la misma cantidad que Unión.

El informe de Olé también aporta un contexto estadístico sobre el funcionamiento arbitral y la intervención del VAR. Durante 2026, 65 de los 121 penales sancionados en la Liga Profesional fueron producto de una revisión tecnológica, lo que representa el 54% del total. Un dato que permite observar cuánto incide actualmente la asistencia arbitral en las decisiones dentro de las áreas.

Unión, en lo más alto de un ranking que ningún equipo quiere liderar

De esta manera, Unión quedó expuesto en una estadística que no pasa inadvertida: es uno de los equipos a los que más penales les sancionaron en contra durante las últimas temporadas. No se trata de una explicación automática de sus resultados deportivos, pero sí de un registro que alimenta el debate sobre los criterios arbitrales y las situaciones que se producen dentro de su propia área.

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Para el conjunto rojiblanco, los números dejan una conclusión concreta: en los últimos 82 partidos recibió casi el doble de penales en contra que a favor. Un desequilibrio que lo ubica entre los equipos con peor diferencia de toda la Primera División y que contrasta con la situación de otros clubes que, durante el mismo período, tuvieron un recorrido mucho más favorable desde los doce pasos.