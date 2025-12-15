La donación de Di María a El Torito: la misma cantidad de pelotas que costó su pase a Central

(Por Julián Mozo) “Una pelota no es solo una pelota, puede ser el comienzo de todo. En mi caso todo comenzó con una pelota, lo que realmente cambió mi vida”. Ángel Di María está sentado en su casa de Rosario y reflexiona sobre su juguete preferido, sobre el medio que le permitió pasar de ser un chico con sueños a ser un hombre consagrado a nivel mundial.

• LEER MÁS: Crece la expectativa por el posible arribo de Messi a Sauce Viejo antes de celebrar las Fiestas en Rosario

Por eso, a horas de haberse cumplido 20 años de su debut en Primera y 30 de su llegada a su amado Rosario Central, no duda en tener un gesto con el club que lo vio nacer: la donación de 26 pelotas profesionales Europarís. Justamente la misma cantidad que el Club Atlético El Torito le pidió a Central para darle el pase de El Fideo.

2-Las26Drone Desde arriba, el 26 con las pelotas. "La pelota cambió mi vida", dijo Ángel Di María.

Angel se emociona con la idea y la toma como propia: que las pelotas nuevas rueden en la cancha donde él comenzó. Para la ilusión de los nuevos chicos. “Todo sueño empieza así”, relata el 11 de Central. En la canchita, mitad césped y mitad tierra, hay un chico de 11 años muy parecido. Se llama Benja y a todos les hace recordar a un Fideo de chico. El agarra una de las Euro, modelo París, y comienza a gambetear como lo hacía Angel. Casi que un deja vú en la cancha del Torito.

3-MiniFideo El mini Fideo: Benja, de 11, juega en Torito y se parece a él.

Angel agradece. A Ramiro Fabris, uno de los dueños de Euro. Y a la gente del Torito. Todo por poder cumplir, en medio de la vorágine del profesionalismo, con algo que quería: ayudar a su club de origen. De Torito al mundo.