La dura sanción a la que se expone Gonzalo Montiel en River

El defensor de River, Gonzalo Montiel, recibió una tarjeta roja directa durante el último Superclásico y podría llegar a ser sancionado por tres fechas

El defensor de River, Gonzalo Montiel , recibió una tarjeta roja directa durante el último Superclásico que cayó ante Boca por 2 a 0, y podría llegar a ser sancionado por tres fechas. Esta extensión es la que tiene mayor consenso entre los miembros del Tribunal de Disciplina, al tratarse de una acción de “juego brusco grave”.

En caso de recibir tres jornadas de sanción, y luego de no ser convocado para la última fecha de la fase regular ante Aldosivi, el lateral derecho se perdería el partido de octavos de final y un hipotético cruce de cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Un Superclásico polémico, en el que el arbitraje del juez Nicolás Ramírez quedó bajo la lupa y fue ampliamente criticado por la dirigencia que encabeza el presidente Stefano Di Carlo, resultó en la expulsión de Montiel, que podría recibir un castigo destacable.

La principal polémica que envolvió la tarjeta roja del defensor campeón del mundo en Qatar 2022 se dio por la diferencia de criterio de Ramírez: Lautaro Blanco había dado una patada a destiempo muy similar a la del jugador de River algunos minutos antes, pero solamente fue amonestado.

Así, juzgado por emplear “juego brusco grave” y agravado por los gestos que realizó de cara a los hinchas locales mientras se retiraba del campo de juego de la Bombonera, Montiel se expuso a recibir hasta tres fechas de sanción.

La totalidad de su sanción será conocida en las próximas horas, luego de una reunión del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En caso de recibir tres fechas de sanción, el autor del último penal en la final mundialista ante Francia se perderá la última fecha de la fase regular del Clausura, además del partido de octavos de final, al que River ya se encuentra clasificado.

En caso de superar la ronda mencionada, Montiel tampoco podría disputar los cuartos de final y debería esperar hasta un eventual partido de semifinales. Si River no pasa los octavos de final, el jugador se perdería la primera fecha del Apertura 2027.