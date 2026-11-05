Unión, Belgrano y Cardozo: una negociación abierta que todavía no llega a buen puerto

El representante de Thiago Cardozo reconoció que las charlas entre Belgrano están estancadas por el 35% restante. ¿Se puede caer el acuerdo con Unión?

Thiago Cardozo pretende continuar en Belgrano , donde encontró estabilidad deportiva y familiar, aunque las conversaciones para asegurar su permanencia están frías. En el medio aparece Unión , con el que ya hay acuerdo para comprar el 65% del pase. Lo que falta es el 35% del jugador.

La situación fue detallada por su representante, Rodrigo Lubetkin, en diálogo con el programa El Show en La Red. Allí reconoció que existe un entendimiento preliminar entre las instituciones, pero advirtió que todavía no se alcanzó un consenso con el jugador. “Tengo entendido que Belgrano y Unión llegaron a un preacuerdo, pero el acuerdo con nosotros no está confirmado”, explicó. Y agregó una definición que refleja el estado actual de las gestiones: “Entiendo que el objetivo de Belgrano es contratarlo, pero hoy las negociaciones están estancadas”.

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¿Se puede caer todo con Unión también?

El trasfondo de la operación tiene un antecedente importante. El pasado 30 de junio, el Pirata dejó vencer la opción de compra que tenía sobre el arquero. Aquella cláusula contemplaba la adquisición del 65% de los derechos económicos que corresponden a Unión, mientras que el 35% restante pertenecía al propio futbolista. Ahora, con la intención de Belgrano de quedarse definitivamente con Cardozo, las partes buscan encontrar una nueva fórmula para concretar la operación.

Unión, atento aún a las negociaciones entre Belgrano y Cardozo. La Voz

Sin embargo, más allá de las diferencias contractuales, Lubetkin dejó en claro que la voluntad del guardameta juega a favor de una continuidad en Córdoba. Incluso reveló que, cuando surgió la posibilidad de incorporarse al conjunto cordobés, existían otras alternativas, pero la decisión fue personal. “Cuando arreglamos en Belgrano, había otras opciones. Fue Thiago quien me dijo que arreglara en Belgrano. Él eligió Belgrano”, contó.

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El representante destacó que el arquero atraviesa un buen momento personal, que su familia está instalada y cómoda en la ciudad y que allí nació su segundo hijo. Por eso, antes de analizar otros destinos, el propio jugador pidió que se priorizara la posibilidad de renovar. “Thiago me pidió que primero quería ver si arreglábamos con Belgrano de acá a diciembre. Eso habla del amor y el respeto que le tiene al club”, sostuvo Lubetkin. Además, reveló cuál es uno de los grandes objetivos que tiene el futbolista: “Le encantaría jugar la Copa Libertadores con Belgrano. Se muere de ganas, ama Belgrano. Que no le queden dudas a ningún hincha”.

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Aunque existen otros clubes interesados en sus servicios, la prioridad sigue siendo el equipo cordobés. La expectativa también está puesta en la final que tendrá por delante Belgrano, un compromiso que Cardozo desea disputar. “Thiago quiere jugar esa final. Yo creo que la jugará y ojalá que antes de esa final tenga un acuerdo”, manifestó su representante.

El empresario consideró que hubo una interpretación equivocada de sus palabras y reconoció que comprende el enojo de los simpatizantes. “Creo que está claro que no quiso decir lo que alguna gente, que tiene toda la razón del mundo en enojarse, entendió. A veces las cosas se malinterpretan”, concluyó.