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¿Clasifica a los playoffs? El panorama de River en el Clausura tras la caída ante Boca

River perdió 1-0 el Superclásico ante Boca y no pudo asegurarse la clasificación a los playoffs del Clausura

2 de noviembre 2026 · 16:29hs
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¿Clasifica a los playoffs? El panorama de River en el Clausura tras la caída ante Boca

River perdió 1-0 este domingo en el Superclásico ante Boca, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, y no pudo asegurarse la clasificación a los playoffs.

Si bien el Millonario marcha cuarto en la Zona B con 23 puntos, todavía podría caer a la novena posición en caso de que se dé una gran (y poco probable) serie de resultados.

En la decimosexta fecha, River visitará al ya descendido Aldosivi de Mar del Plata, en un partido donde se asegurará el boleto a los playoffs en caso de rescatar al menos un empate.

Sin embargo, si pierde contra el Tiburón corre el riesgo de sufrir un nuevo golpe en este desastroso 2026 y quedar eliminado. Para que esto ocurra, Belgrano, Barracas Central y Sarmiento de Junín deberían ganar sus respectivos partidos en la última fecha, que serán contra Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing y Tigre.

Pero con esto no será suficiente, ya que también deberían ganar en sus últimas presentaciones Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán. El más complicado es el segundo de estos equipos mencionados porque debería ganar sus dos partidos y por mucha diferencia de gol para superar a River en este aspecto.

River y la clasificación a las competencias internacionales del 2027

Esta derrota del Millonario en el Superclásico representó un doble golpe, debido a que prácticamente se despidió de la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, aunque tiene prácticamente su lugar asegurado en la Copa Sudamericana.

Para ingresar a la Copa Libertadores del año que viene, la única opción que le queda a River es consagrarse campeón en el Torneo Clausura.

River Boca Superclásico
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