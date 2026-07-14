Scaloni: "Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice"

A menos de 24 horas de la semifinal del Mundial 2026 de la Selección Argentina ante Inglaterra, Lionel Scaloni, brindó la habitual conferencia de prensa previa a cada partido desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en donde se jugará el encuentro este miércoles desde las 16 hora argentina. El entrenador de la Albiceleste le agradeció a los jugadores por haber alcanzado esta instancia, analizó al próximo rival y volvió a recalcar que es "solo un partido de fútbol".

Las estadísticas indican que el equipo no está tan mal como se dice y para llegar a esta instancia algo habremos hecho bien. Yo soy un agradecido a estos chicos que nos han puesto nuevamente entre los cuatro mejores del mundo", declaró Scaloni, que durante varios momentos de la conferencia le dio las gracias a sus dirigidos. Y añadió, en la misma línea: "Hemos hecho tantas cosas buenas que a veces no nos alcanza, pero tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos hasta acá".

Pese a que Argentina sufrió en las tres rondas previas al choque de semifinales y que no desplegó el fútbol que supo mostrar en años anteriores, el entrenador recalcó la importancia de sobreponerse a las adversidades que plantean los rivales: "Es muy difícil llegar a una semifinal o a una final sin sufrir, tenés que ser muy superior. De hecho creo que en el Mundial anterior nosotros fuimos muy superiores a los rivales y llegamos sufriendo también. Es verdad que estamos acostumbrados a estas cosas, pero en un Mundial es fundamental sobreponerse para llegar a estas instancias".

Sin embargo, recalcó que hay aspectos futbolísticos en los que cree que su selección podría mejorar: "Las ganas y la ambición nos sobran. Necesitamos recuperar volver a jugar al fútbol, que es en lo que siempre nos hicimos fuertes. Necesitamos poder ver mañana a los jugadores que nos han llevado a jugar un muy buen fútbol. Lo otro lo doy por descontado".

Al igual que Argentina, Inglaterra viene de jugar un alargue y de sufrir frente a Noruega. El equipo de Thomas Tuchel alternó altibajos durante el Mundial, pero tiene en Harry Kane y en Jude Bellingham a dos de los mejores jugadores del campeonato.

Así lo analizó Scaloni: "Este será un partido diferente al anterior. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estuvimos bien. Lo hemos hablado, lo hemos analizado. Estamos bien y enfrentaremos a un gran equipo. Ojalá tengamos la oportunidad de pasar". Y añadió: "Bellingham y Kane son dos jugadores que a todo entrenador le gustaría tener, sin duda. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas".

El tema Malvinas

La Guerra de Malvinas es una herida abierta para el pueblo argentino que, al igual que en el Mundial de México 86', tomará este partido como una especie de revancha por lo ocurrido en 1982. Sin embargo, Scaloni mantiene firme su postura de que no hay que mezclar al fútbol con una guerra que se llevó miles de vidas.

"Es un partido de fútbol. ¿Qué podemos hacer nosotros con lo que pasó hace 40 años atrás? Es inútil. Forma parte de nuestra historia, es triste, pero yo no me puedo poner acá a decir que es más que un partido. Hay gente que ha sufrido mucho como para que yo venga a decir otra cosa. No estoy acá para sumarle nafta al fuego. Los jugadores saben que es la semifinal del Mundial, es un montón", declaró.

Y culminó: "Que nosotros como argentinos tengamos memoria es lógico, pero no mezclemos las cosas. Esa fue una época muy triste para todos, la recordamos, pero estamos confundidos si no pensamos que solo es un partido de fútbol".