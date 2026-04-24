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La F1 confirmó el regreso de uno de los Grandes Premios más pedidos por los fanáticos

La F1 confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía, uno de los más pedidos por el público, a partir de la temporada 2027

24 de abril 2026 · 17:29hs
La F1 confirmó el regreso de uno de los Grandes Premios más pedidos por los fanáticos

La Fórmula 1 (F1) confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía, uno de los más pedidos por el público, a partir de la temporada 2027. El acuerdo será durante cinco temporadas, aunque hay posibilidades de que más adelante se extienda por algunos años más.

Vuelve un GP a la F1

La primera vez que se realizó el GP de Turquía fue en la temporada 2005 y terminó con triunfo para el finlandés Kimi Raikkonen, que en aquella época corría para McLaren, mientras que las siguientes tres ediciones fueron para el brasilero Felipe Massa, de Ferrari.

El GP de Turquía se disputó en tres ocasiones más, con victorias para los británicos Jenson Button (Brawn GP) en 2009 y Lewis Hamilton (McLaren) en 2010, mientras que el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) se impuso en 2011.

Luego de varios años de ausencia, este Gran Premio volvió como parche en el calendario otros dos años, en 2020 y 2021, después de las cancelaciones en otras carreras por la pandemia de Covid-19.

En dichas temporadas, los respectivos triunfo fueron para Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas, ambos de Mercedes. La sede histórica del Gran Premio de Turquía fue el Circuito de Estambul, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 5,340 kilómetros.

De cara a la próxima temporada se darán los ingresos al calendario de Portugal y Turquía, mientras que se dará de baja el GP de Países Bajos, además de la rotación que habrá en Bélgica y Barcelona para no exceder el límite de 24 fechas en la temporada.

F1 Turquía Gran Premio
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